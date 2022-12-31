«Главное — не съесть весь тазик за один раз»: Утяшева показала, как готовит оливье, «не опасаясь за фигуру»

Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева считает, что новогодний салат оливье совершенно незаслуженно попал в стоп-лист российских диетологов.

«Ну сами посмотрите: картофель, морковь, яйца, горошек, огурцы (соленые. — Прим. авт.), лук. Пока ничего криминального, — говорит звезда в видео, в котором рассказывает свой рецепт оливье.

«Дальше по списку — мясное. Можно взять «Докторскую». Можно с кусочками филе, а можно вообще ветчину. Я вот как раз ее и возьму в качестве эксперимента. Мясо индейки низкокалорийное и полезное, поэтому смело крошите его в свое оливье, не опасаясь за фигуру».

«Ну а вместо майонеза предлагаю взять оливковое масло. М-м-м… Ну теперь главное — не съесть весь тазик за один раз».