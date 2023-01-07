Три отличных блюда родом из разных кухонь, с которыми справится каждый

Говядина Веллингтон
Гордость англичан: вырезка, запеченная в слоеном тесте с грибной прослойкой и беконом.
НАДО (на 8 порций): 800 г говяжьей вырезки · 600 г готового слоеного теста · 500 г шампиньонов · 1 луковица · 6 полосок бекона · 2 ст. ложки горчицы · пара веточек тимьяна · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 1 желток · 1 ст. ложка кунжута · 2 ст. ложки растительного масла · 20 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Охлажденную вырезку выдерживаем 3 - 4 часа при комнатной температуре.
2. На смеси растительного и сливочного масел томим чеснок и тимьян. Не даем чесноку сгореть и вовремя его убираем.
3. Вырезку солим и обжариваем со всех сторон до румяной корочки (включая торцы).
4. Обжаренную вырезку смазываем горчицей, перчим, накрываем фольгой и пока про нее забываем.
5. Готовим дюксель - так называют смесь грибов и лука. Мелко шинкуем лук и грибы. Сначала обжариваем в той же сковороде лук до матовости, затем добавляем грибы. Выпариваем жидкость, жарим до румяности грибов. Солим-перчим. Даем дюкселю остыть.
6. Стол застилаем пищевой пленкой. Выкладываем вдоль полоски бекона. Затем раскладываем на нем дюксель, сверху кладем вырезку. При помощи пленки сворачиваем все в рулет.
7. Тесто раскатываем в пласт. С рулета снимаем пленку, кладем на тесто, края смазываем взбитым желтком.
Пакуем вырезку в тесто.
8. Смазываем тесто желтком, посыпаем кунжутом и переносим рулет на противень или в форму.
9. Запекаем 15 минут при температуре 200 °С и еще 15 при температуре 180 °С (для готовности «медиум»).
10. Готовое блюдо прикрываем фольгой и полотенцем еще на 20 минут, после чего нарезаем на медальоны шириной 2 - 3 см и подаем.
Гратен дофинуа
Фото: Shutterstock
За красивым названием кроется картофельная запеканка по каноническому французскому рецепту. Вообще это гарнир, но он способен заменить собой и основное блюдо.
НАДО (на 4 порции): 600 г картофеля · 300 мл молока · 100 мл сливок 33% · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 100 г твердого сыра · 4 зубчика чеснока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим и режем на тонкие дольки толщиной 3 мм (удобно использовать терку-мандолину).
2. В кастрюле доводим до кипения молоко и сливки.
3. Добавляем картофель, перемешиваем.
4. Добавляем мускатный орех, соль и перец.
5. Варим 8 минут почти до готовности картофеля, помешивая и не давая пригореть.
6. Добавляем тертый сыр, чеснок, перемешиваем и переливаем в форму.
7. Запекаем 25 минут при температуре 120 °С.
8. Включаем огонь на максимум и даем подрумяниться пару минут.
9. Перед подачей даем немного остыть в течение 10 минут.
Фаршированные конкильони
Фото: Shutterstock
В гипермаркетах в отделе макарон вы наверняка видели странные гигантские ракушки. Это и есть конкильони - итальянцы обожают их фаршировать. Не проходите мимо!
НАДО (на 2 - 3 порции): 16 шт. конкильони · 500 г куриного или индюшачьего фарша · 250 г тертой моцареллы · 400 г протертых томатов · 1 ст. ложка томатной пасты · 3 ст. ложки оливкового масла · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 3 ст. ложки растительного масла · немного свежей петрушки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Ракушки варим по инструкции на упаковке до состояния аль денте. Сливаем воду.
2. На 2 ст. ложках растительного масла жарим лук и измельченный зубчик чеснока 5 минут. Затем добавляем фарш, разбиваем комочки, жарим 10 минут под крышкой.
3. Добавим томатную пасту, нарезанную петрушку, половину сыра, соль-перец, снимаем с огня.
4. В миске смешиваем протертые томаты, 1 ст. ложку оливкового масла, оставшийся измельченный чеснок и соль-перец. Половину этого соуса перекладываем в форму.
5. Начиняем фаршем ракушки, выкладываем их в форму. Заливаем оставшимся соусом, накрываем фольгой и ставим в духовку на 25 минут при температуре 180 °С.
6. Посыпаем оставшимся сыром и ставим в духовку уже без фольги еще на 5 минут.