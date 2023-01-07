Три отличных блюда родом из разных кухонь, с которыми справится каждый

Говядина Веллингтон

Гордость англичан: вырезка, запеченная в слоеном тесте с грибной прослойкой и беконом.

НАДО (на 8 порций): 800 г говяжьей вырезки · 600 г готового слоеного теста · 500 г шампиньонов · 1 луковица · 6 полосок бекона · 2 ст. ложки горчицы · пара веточек тимьяна · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 1 желток · 1 ст. ложка кунжута · 2 ст. ложки растительного масла · 20 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. Охлажденную вырезку выдерживаем 3 - 4 часа при комнатной температуре.

2. На смеси растительного и сливочного масел томим чеснок и тимьян. Не даем чесноку сгореть и вовремя его убираем.

3. Вырезку солим и обжариваем со всех сторон до румяной корочки (включая торцы).

4. Обжаренную вырезку смазываем горчицей, перчим, накрываем фольгой и пока про нее забываем.

5. Готовим дюксель - так называют смесь грибов и лука. Мелко шинкуем лук и грибы. Сначала обжариваем в той же сковороде лук до матовости, затем добавляем грибы. Выпариваем жидкость, жарим до румяности грибов. Солим-перчим. Даем дюкселю остыть.

6. Стол застилаем пищевой пленкой. Выкладываем вдоль полоски бекона. Затем раскладываем на нем дюксель, сверху кладем вырезку. При помощи пленки сворачиваем все в рулет.

7. Тесто раскатываем в пласт. С рулета снимаем пленку, кладем на тесто, края смазываем взбитым желтком.

Пакуем вырезку в тесто.

8. Смазываем тесто желтком, посыпаем кунжутом и переносим рулет на противень или в форму.

9. Запекаем 15 минут при температуре 200 °С и еще 15 при температуре 180 °С (для готовности «медиум»).

10. Готовое блюдо прикрываем фольгой и полотенцем еще на 20 минут, после чего нарезаем на медальоны шириной 2 - 3 см и подаем.

Гратен дофинуа