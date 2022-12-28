Винегрет пришел из Скандинавии — вот самый правильный рецепт

В те времена состав салата был таким: отварные картофель и свекла, тертое яблоко, яичный белок, пикули (маринованные овощи) и сельдь. Заправку делали из масла, растертого желтка и уксуса.

Но со временем в Российской империи в салат стали добавлять по очереди — репчатый лук, квашеную капусту и маринованные огурцы, и даже клюкву.

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