Как по-праздничному запечь окорочка: Емельяненко добавляет белого вина — хрустящая корочка!

Как по-праздничному запечь окорочка: Емельяненко добавляет белого вина – хрустящая корочка!

Окорочка по Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Шеф-повар использовал также аппетитную картошку.

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал в своем Telegram-канале, как аппетитно, с хрустящей корочкой приготовить куриные окорочка. Получается вкусно, празднично, нарядно!

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«Что может быть вкуснее запеченных куриных окорочков с хрустящей корочкой и румяным картофелем — трудно даже представить. Мы все же добавим один ингредиент, который в разы усилит вкус блюда», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты:

  • Куриные окорочка – 3 штуки
  • Картофель – 2 штуки
  • Лук – 2 штуки
  • Томаты – 2 штуки
  • Вино сухое белое – 100-150 миллилитров
  • Тимьян – несколько веточек
  • Розмарин – несколько веточек
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Растительное масло
  • Зелень

Куриные окорочка отделить от костей. Посолить, поперчить и обжарить на сильном огне до золотистой корочки.

Картошку и лук нарезать крупными кружками. Посолить, поперчить, налить немного растительного масла. В миску с картошкой и луком добавить розмарин, тимьян, три зубчика чеснока, перемешать.

Кулинарную форму застелить пергаментной бумагой, положить окорочка. Сверху уложить кусочки томата, картошку и лук.

В форму налить белое сухое вино, сбрызнуть картофель растительным маслом. Отправить в разогретую до 230 градусов духовку (включив верхний нагревательный элемент) на 40 минут.

Украсить любимой зеленью, подать к столу!

Источник: t.me/chefvasiliy

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