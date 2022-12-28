Как по-праздничному запечь окорочка: Емельяненко добавляет белого вина — хрустящая корочка!

Куриные окорочка отделить от костей. Посолить, поперчить и обжарить на сильном огне до золотистой корочки.

Картошку и лук нарезать крупными кружками. Посолить, поперчить, налить немного растительного масла. В миску с картошкой и луком добавить розмарин, тимьян, три зубчика чеснока, перемешать.

Кулинарную форму застелить пергаментной бумагой, положить окорочка. Сверху уложить кусочки томата, картошку и лук.

В форму налить белое сухое вино, сбрызнуть картофель растительным маслом. Отправить в разогретую до 230 градусов духовку (включив верхний нагревательный элемент) на 40 минут.

Украсить любимой зеленью, подать к столу!

Источник: t.me/chefvasiliy