Как по-праздничному запечь окорочка: Емельяненко добавляет белого вина — хрустящая корочка!

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал в своем Telegram-канале, как аппетитно, с хрустящей корочкой приготовить куриные окорочка. Получается вкусно, празднично, нарядно!
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«Что может быть вкуснее запеченных куриных окорочков с хрустящей корочкой и румяным картофелем — трудно даже представить. Мы все же добавим один ингредиент, который в разы усилит вкус блюда», — сказал Емельяненко.
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – 3 штуки
- Картофель – 2 штуки
- Лук – 2 штуки
- Томаты – 2 штуки
- Вино сухое белое – 100-150 миллилитров
- Тимьян – несколько веточек
- Розмарин – несколько веточек
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Растительное масло
- Зелень
Куриные окорочка отделить от костей. Посолить, поперчить и обжарить на сильном огне до золотистой корочки.
Картошку и лук нарезать крупными кружками. Посолить, поперчить, налить немного растительного масла. В миску с картошкой и луком добавить розмарин, тимьян, три зубчика чеснока, перемешать.
Кулинарную форму застелить пергаментной бумагой, положить окорочка. Сверху уложить кусочки томата, картошку и лук.
В форму налить белое сухое вино, сбрызнуть картофель растительным маслом. Отправить в разогретую до 230 градусов духовку (включив верхний нагревательный элемент) на 40 минут.
Украсить любимой зеленью, подать к столу!
Источник: t.me/chefvasiliy