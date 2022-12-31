Сервировочные елочки и другие блюда на Новый год

Сервировочные елочки

Сделайте такие деревца по числу гостей и сервируйте закуской тарелки.

НАДО (на 2 елочки): 1 деревянный шампур для шашлычков (зубочистки коротковаты) · 4 ломтика белого тостового хлеба · немного сыра и пармской ветчины (копченой колбасы/ломтиков соленой красной рыбы) · 1 мандарин · салатные листья · формочки для печенья в виде звездочек.

ГОТОВИМ:

1. Мандарин режем пополам и кладем на тарелки срезом вниз. Втыкаем в него половинки шампура.

2. Из хлеба формочками для печенья вырезаем звездочки (желательно разных размеров). Из сыра вырезаем макушку.

3. Нанизываем на шампур, чередуя, листья салата, звездочки и ветчину. Салат и ветчина отвечают за «кудрявость» - сформируйте красивые сборки.

4. Увенчайте закуску сырной макушкой.

Яйца с «морковкой»