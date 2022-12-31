Сервировочные елочки и другие блюда на Новый год

Сервировочные елочки
Сделайте такие деревца по числу гостей и сервируйте закуской тарелки.
НАДО (на 2 елочки): 1 деревянный шампур для шашлычков (зубочистки коротковаты) · 4 ломтика белого тостового хлеба · немного сыра и пармской ветчины (копченой колбасы/ломтиков соленой красной рыбы) · 1 мандарин · салатные листья · формочки для печенья в виде звездочек.
ГОТОВИМ:
1. Мандарин режем пополам и кладем на тарелки срезом вниз. Втыкаем в него половинки шампура.
2. Из хлеба формочками для печенья вырезаем звездочки (желательно разных размеров). Из сыра вырезаем макушку.
3. Нанизываем на шампур, чередуя, листья салата, звездочки и ветчину. Салат и ветчина отвечают за «кудрявость» - сформируйте красивые сборки.
4. Увенчайте закуску сырной макушкой.
Яйца с «морковкой»
Фото: Shutterstock
Встречая год Кролика, грех не адаптировать к восточному календарю всем известную закуску - фаршированные яйца.
НАДО (на 8 порций): 4 яйца · 50 г красной слабосоленой рыбы · 70 г плавленого сыра · по 2 веточки укропа и петрушки · 30 г майонеза · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Сваренные вкрутую яйца охлаждаем, чистим, разрезаем вдоль пополам.
2. Вынимаем желтки, добавляем к ним натертый плавленый сыр, мелко нарезанный укроп, майонез, немного солим и перчим. Разминаем вилкой до однородности.
3. Фаршируем яйца полученной смесью с горкой.
4. Слайсы красной рыбы нарезаем вытянутыми треугольниками - это морковки.
5. Выкладываем рыбу на яйца и формируем ботву из веточки петрушки.
Апельсиновый пунш
Фото: Shutterstock
Поверьте, за этот напиток вам будут благодарны не только ваши непьющие гости. А как красиво смотрится пунш на праздничном столе!
НАДО (на 6 - 8 чел.): 1 л апельсинового сока · 1 л клюквенного сока · 1 стакан воды · 1 ст. ложка молотой корицы · 1 ст. ложка молотого имбиря · щепотка мускатного ореха · 1 апельсин · горсть мороженой клюквы.
ГОТОВИМ:
1. В кастрюлю наливаем оба вида сока и добавляем специи.
2. Варим на сильном огне, пока не начнет закипать.
3. Убавляем огонь до тихого и варим 5 минут.
4. Выключаем огонь, бросаем клюкву и даем немного остыть.
5. Переливаем в чашу для пунша, украшаем кружочками апельсина и подаем теплым.
*Рецепты этих блюд для новогоднего стола - в предыдущих номерах и на сайте teleprogramma.pro.