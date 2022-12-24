«Просто бомба!»: этот продукт можно добавить в оливье вместо мяса

Оливье - самый популярный салат в Новый год. Хозяйки его готовят по-разному, но важно сохранять основные ингредиенты, чтобы вкус был похож на тот самый.

Если вам надоел привычный вкус, то кулинары советуют разнообразить блюдо. И вместо мяса или колбасы, например, положить креветки или крабовые палочки.

А для пущей оригинальности можно добавить копченую или малосольную рыбу.

«Это просто бомба!», «Никогда не знала, что оливье можно так удачно изменить», - пишут люди в Сети.

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