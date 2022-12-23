Мужчины пищат от восторга! Как приготовить мясные оладушки на кефире по Бельковичу — вкуснотища

Не каждый мужчина любит оладушки, а вот от настоящих брутальных, сделанных из мяса, сильная половина человечества просто с ума сходит. Саша Белькович рассказал, как сделать это блюдо вкуснейшим.
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Ингредиенты:
- Кефир 1 стакан
- Разрыхлитель 0,5 чайной ложки
- Соль 1 чайная ложка
- Сахар 1 чайная ложка
- Мука 3 столовых ложки
- Фарш 300 граммов
- Лук 0,5 штуки
- Чеснок 1 зубчик
- Зелень по вкусу
- Специи для мяса по вкусу
В кефир добавить разрыхлитель, сахар, соль, муку, размешать. Далее положить лук, фарш, зелень и чеснок.
Перемешать и приправить любимыми специями. Жарить оладушки с двух сторон, довести до готовности под крышкой.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»