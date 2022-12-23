Мужчины пищат от восторга! Как приготовить мясные оладушки на кефире по Бельковичу — вкуснотища

Мужчины пищат от восторга! Как приготовить мясные оладушки на кефире по Бельковичу – вкуснотища

Мясные оладьи. Стоп-кадр: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»

Муки в состав уходит совсем немного.

Не каждый мужчина любит оладушки, а вот от настоящих брутальных, сделанных из мяса, сильная половина человечества просто с ума сходит. Саша Белькович рассказал, как сделать это блюдо вкуснейшим.

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Ингредиенты:

  • Кефир 1 стакан
  • Разрыхлитель 0,5 чайной ложки
  • Соль 1 чайная ложка
  • Сахар 1 чайная ложка
  • Мука 3 столовых ложки
  • Фарш 300 граммов
  • Лук 0,5 штуки
  • Чеснок 1 зубчик
  • Зелень по вкусу
  • Специи для мяса по вкусу

В кефир добавить разрыхлитель, сахар, соль, муку, размешать. Далее положить лук, фарш, зелень и чеснок.

Перемешать и приправить любимыми специями. Жарить оладушки с двух сторон, довести до готовности под крышкой.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»

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