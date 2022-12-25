Вкусная закуска из селедки к Новому году от Бельковича

Ингредиенты:
- Сельдь соленая неразделанная 1 шт. (80 р.)
- Картофель 450 г (9 р.)
- Лук красный 3 шт. (22 р.)
- Сыр творожный (сливочный) 70 г (50 р.)
- Сметана 20 % 1 ст. ложка (6 р.)
- Яйцо куриное (желток) 1 шт. (9 р.)
- Укроп 15 г (7 р.)
- Сахар 4 ч. ложки (1 р.)
- Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
- Гвоздика 7 зонтиков (16 р.)
- Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
- Уксус столовый 9 % 2 ч. ложки (1 р.)
- Перец душистый горошком 1 ч. ложка (9 р.)
- Вода 400 мл
Итого: 9 ломтиков = 212 р., 1 ломтик = 23 р.
Приготовление:
Сотейник с водой поставить на огонь. Добавить душистый перец горошком, лавровые листья и гвоздику. Когда вода закипит, добавить сахар и уксус.
Лук нарезать полукольцами и отправить в банку.
Фото: СТС
Готовым горячим маринадом залить лук. Остудить и убрать в холодильник на ночь.
Разделать рыбу: отрезать голову, сделать надрезы вдоль спины и брюшка. Снять кожу, начав со спины. Вынуть внутренности.
Углубить надрез на спине и через него двумя пальцами отделить кости от мышц. Удалить кости, рыбу разделить на два филе, каждое нарезать слайсами.
Картошку запечь в фольге. Остудить, нарезать крупными кружками и обжарить на подсолнечном масле.
Фото: СТС
Творожным сыр перемешать со сметаной и мелко нарубленным укропом.
На ломтики картошки намазать сырную заправку, выложить слайсы селедки и маринованный лук. Украсить листьями укропа.
Сверху натереть вареный желток.
Приятного аппетита!