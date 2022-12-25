Вкусная закуска из селедки к Новому году от Бельковича

Готовым горячим маринадом залить лук. Остудить и убрать в холодильник на ночь.

Разделать рыбу: отрезать голову, сделать надрезы вдоль спины и брюшка. Снять кожу, начав со спины. Вынуть внутренности.

Углубить надрез на спине и через него двумя пальцами отделить кости от мышц. Удалить кости, рыбу разделить на два филе, каждое нарезать слайсами.

Картошку запечь в фольге. Остудить, нарезать крупными кружками и обжарить на подсолнечном масле.