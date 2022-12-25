Вкусная закуска из селедки к Новому году от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на девять порций 212 рублей.

Ингредиенты:

  • Сельдь соленая неразделанная 1 шт. (80 р.)
  • Картофель 450 г (9 р.)
  • Лук красный 3 шт. (22 р.)
  • Сыр творожный (сливочный) 70 г (50 р.)
  • Сметана 20 % 1 ст. ложка (6 р.)
  • Яйцо куриное (желток) 1 шт. (9 р.)
  • Укроп 15 г (7 р.)
  • Сахар 4 ч. ложки (1 р.)
  • Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
  • Гвоздика 7 зонтиков (16 р.)
  • Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
  • Уксус столовый 9 % 2 ч. ложки (1 р.)
  • Перец душистый горошком 1 ч. ложка (9 р.)
  • Вода 400 мл

Итого: 9 ломтиков = 212 р., 1 ломтик = 23 р.

Приготовление:

Сотейник с водой поставить на огонь. Добавить душистый перец горошком, лавровые листья и гвоздику. Когда вода закипит, добавить сахар и уксус.

Лук нарезать полукольцами и отправить в банку.

Фото: СТС

Готовым горячим маринадом залить лук. Остудить и убрать в холодильник на ночь.

Разделать рыбу: отрезать голову, сделать надрезы вдоль спины и брюшка. Снять кожу, начав со спины. Вынуть внутренности.

Углубить надрез на спине и через него двумя пальцами отделить кости от мышц. Удалить кости, рыбу разделить на два филе, каждое нарезать слайсами.

Картошку запечь в фольге. Остудить, нарезать крупными кружками и обжарить на подсолнечном масле.

Фото: СТС

Творожным сыр перемешать со сметаной и мелко нарубленным укропом.

На ломтики картошки намазать сырную заправку, выложить слайсы селедки и маринованный лук. Украсить листьями укропа.

Сверху натереть вареный желток.

Приятного аппетита!

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