Фирменная закуска из красной рыбы от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на 10 порций 414 рублей.

Ингредиенты:

  • Лосось сырой 150 г (234 р.)
  • Форель слабосоленая 50 г (95 р.)
  • Сыр плавленый 50 г (25 р.)
  • Апельсин (цедра) ¼ шт. (5 р.)
  • Багет традиционный ½ шт. (16 р.)
  • Тимьян свежий 5 г (17 р.)
  • Каперсы 1 ч. ложка (5 р.)
  • Оливковое масло 10 мл (5 р.)
  • Вода 100 мл
  • Перец
  • Подача:
  • Редис 1 шт. (4 р.)
  • Каперсы 1 ч. ложка (5 р.)
  • Укроп 5 г (3 р.)
  • Декор:
  • Редис 3 шт.

Итого: 10 бутербродов = 414 р., 1 бутерброд = 41 р.

Приготовление:

Кусок сырой рыбы отправить на сковородку с небольшим количеством воды. Накрыть крышкой, довести до кипения и готовить на медленном огне 5 минут.

Припущенную рыбу без кожи переложить в миску и размять вилкой.

Фото: СТС

Слабосоленую форель и тимьян мелко нарубить и добавить к припущенной рыбе.

В миску с ингредиентами натереть цедру апельсина, поперчить. Добавить мелко нарубленные каперсы (1 ч. ложка) и перемешать.

Добавить плавленый сыр и перемешать. Убрать в холодильник на 10 минут.

Ломтики багета обжарить на оливковом масле.

Фото: СТС

Выложить охлажденный риет на ломтики багета.

На бутерброды выложить каперсы (1 ч. ложка), листья укропа и редис (1 шт.), нарезанный мелкой соломкой. Между бутербродами в качестве украшения выложить как целый, так и разрезанный пополам редис (3 шт.).

Приятного аппетита!

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