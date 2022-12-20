Готовят несколько месяцев: коронное новогоднее блюдо королевы Елизаветы

В Великобритании с размахом отмечают Рождество, как мы — Новый год. И британская королевская семья не исключение.
Основные мероприятия королевичей традиционно проходят в Сандрингемском дворце в Норфолке. И поклонники королевы Елизаветы помнят ее любимый пирог с фаршем, который стал традицией и главной загадкой двора.
Дело в том, что рецепт до сих пор держится в строжайшем секрете. И самое интересное, что блюдо требует нескольких месяцев подготовки.
«Все, от фарша до выпечки, сделано вручную небольшой командой поваров в Букингемском дворце. Фарш готовится за несколько месяцев и хранится в кладовке», — заявила королевская семья, пожелав сохранить рецепт в тайне.
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