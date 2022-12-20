Готовят несколько месяцев: коронное новогоднее блюдо королевы Елизаветы

В Великобритании с размахом отмечают Рождество, как мы — Новый год. И британская королевская семья не исключение.

Основные мероприятия королевичей традиционно проходят в Сандрингемском дворце в Норфолке. И поклонники королевы Елизаветы помнят ее любимый пирог с фаршем, который стал традицией и главной загадкой двора.

Дело в том, что рецепт до сих пор держится в строжайшем секрете. И самое интересное, что блюдо требует нескольких месяцев подготовки.