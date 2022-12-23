Идея на Новый год: запеченная свинина с крабовыми палочками от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 335 рублей.

Ингредиенты:

  • Карбонад свиной охлажденный 450 г (180 р.)
  • Крабовые палочки 120 г (60 р.)
  • Шампиньоны 3 шт. (17 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (2 р.)
  • Яйца 2 шт. (18 р.)
  • Российский сыр 50 г (40 р.)
  • Йогурт классический 2 ст. ложки (15 р.)
  • Подсолнечное масло 25 мл (3 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 4 порции = 335 р., 1 порция = 84 р.

Приготовление:

«Шапочка с крабовыми палочками»:

Лук очистить и нарезать полукольцами.  На сковороду налить 15 мл растительного масла и обжарить лук.

Грибы нарезать тонкими кусочками и отправить к луку, обжарить до золотистого цвета.

Фото: СТС

Нарезать слайсами крабовые палочки и добавить сыр, натертый на крупной терке.

Обжаренные лук с грибами отправить к крабовым палочкам, добавить 2 ст. ложки йогурта, 2 куриных желтка и перемешать до однородности.

Карбонад нарезать на 4 кусочка 1,5 – 2 см толщиной и слегка отбить молотком. Посолить и поперчить с двух сторон.

Фото: СТС

Противень смазать 10 мл растительного масла и переложить на него кусочки карбонада, на каждый кусочек выложить большое количество «шапочки».

Противень со свининой отправить в заранее разогретую до 210 градусов духовку на 25 минут. Налить воду в поддон, если у духовки есть специальная функция готовки с паром.

Приятного аппетита!

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