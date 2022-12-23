Идея на Новый год: запеченная свинина с крабовыми палочками от Бельковича

Противень смазать 10 мл растительного масла и переложить на него кусочки карбонада, на каждый кусочек выложить большое количество «шапочки».

Противень со свининой отправить в заранее разогретую до 210 градусов духовку на 25 минут. Налить воду в поддон, если у духовки есть специальная функция готовки с паром.

Приятного аппетита!