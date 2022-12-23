Идея на Новый год: запеченная свинина с крабовыми палочками от Бельковича

Ингредиенты:
- Карбонад свиной охлажденный 450 г (180 р.)
- Крабовые палочки 120 г (60 р.)
- Шампиньоны 3 шт. (17 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (2 р.)
- Яйца 2 шт. (18 р.)
- Российский сыр 50 г (40 р.)
- Йогурт классический 2 ст. ложки (15 р.)
- Подсолнечное масло 25 мл (3 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 335 р., 1 порция = 84 р.
Приготовление:
«Шапочка с крабовыми палочками»:
Лук очистить и нарезать полукольцами. На сковороду налить 15 мл растительного масла и обжарить лук.
Грибы нарезать тонкими кусочками и отправить к луку, обжарить до золотистого цвета.
Фото: СТС
Нарезать слайсами крабовые палочки и добавить сыр, натертый на крупной терке.
Обжаренные лук с грибами отправить к крабовым палочкам, добавить 2 ст. ложки йогурта, 2 куриных желтка и перемешать до однородности.
Карбонад нарезать на 4 кусочка 1,5 – 2 см толщиной и слегка отбить молотком. Посолить и поперчить с двух сторон.
Фото: СТС
Противень смазать 10 мл растительного масла и переложить на него кусочки карбонада, на каждый кусочек выложить большое количество «шапочки».
Противень со свининой отправить в заранее разогретую до 210 градусов духовку на 25 минут. Налить воду в поддон, если у духовки есть специальная функция готовки с паром.
Приятного аппетита!