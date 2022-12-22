Горячее на Новый год: утиная грудка с томленой грушей в апельсиновом соке от Бельковича

Ингредиенты:
- Утиная грудка 2 шт. 400 г (200 р.)
- Груша средняя 2 шт. (38 р.)
- Апельсин средний 2 шт. (36 р.)
- Чеснок 4 зубчика (4 р.)
- Мед жидкий 1 ст. ложка (12 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
- Зеленый салат или зелень для подачи
Итого: 2 порции = 292 р., 1 порция = 146 р.
Приготовление:
На каждой куриной грудке, с одной стороны, сделать надрезы крест – накрест. Отправить грудки в неглубокую кастрюлю (или глубокую сковороду), обжарить с одной стороны на среднем огне, перевернуть на вторую сторону и накрыть крышкой. Утку томить до готовности, в середине приготовления посолить и поперчить по вкусу.
Фото: СТС
Зубчики чеснока очистить и мелко нарубить.
На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить чеснок.
Груши разрезать на 4 части, удалить семенные коробочки и отправить к чесноку.
Фото: СТС
Когда груша слегка обжарится, выжать сок из 2 апельсинов и добавить мед.
Подавать грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полить сверху апельсиновым соусом.
Приятного аппетита!