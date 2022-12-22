Горячее на Новый год: утиная грудка с томленой грушей в апельсиновом соке от Бельковича

Ингредиенты:

Утиная грудка 2 шт. 400 г (200 р.)

Груша средняя 2 шт. (38 р.)

Апельсин средний 2 шт. (36 р.)

Чеснок 4 зубчика (4 р.)

Мед жидкий 1 ст. ложка (12 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Перец

Зеленый салат или зелень для подачи

Итого: 2 порции = 292 р., 1 порция = 146 р.

Приготовление:

На каждой куриной грудке, с одной стороны, сделать надрезы крест – накрест. Отправить грудки в неглубокую кастрюлю (или глубокую сковороду), обжарить с одной стороны на среднем огне, перевернуть на вторую сторону и накрыть крышкой. Утку томить до готовности, в середине приготовления посолить и поперчить по вкусу.