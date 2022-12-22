Горячее на Новый год: утиная грудка с томленой грушей в апельсиновом соке от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 292 рубля.

Ингредиенты:

  • Утиная грудка 2 шт. 400 г (200 р.)
  • Груша средняя 2 шт. (38 р.)
  • Апельсин средний 2 шт. (36 р.)
  • Чеснок 4 зубчика (4 р.)
  • Мед жидкий 1 ст. ложка (12 р.)
  • Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый салат или зелень для подачи

Итого: 2 порции = 292 р., 1 порция = 146 р.

Приготовление:

На каждой куриной грудке, с одной стороны, сделать надрезы крест – накрест. Отправить грудки в неглубокую кастрюлю (или глубокую сковороду), обжарить с одной стороны на среднем огне, перевернуть на вторую сторону и накрыть крышкой. Утку томить до готовности, в середине приготовления посолить и поперчить по вкусу.

Фото: СТС

Зубчики чеснока очистить и мелко нарубить.

На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить чеснок.

Груши разрезать на 4 части, удалить семенные коробочки и отправить к чесноку.

Фото: СТС

Когда груша слегка обжарится, выжать сок из 2 апельсинов и добавить мед.

Подавать грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полить сверху апельсиновым соусом.

Приятного аппетита!

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