Сколько на самом деле можно хранить оливье

Оливье — самый популярный новогодний салат в России. Его готовят даже те, кто совсем не силен в кулинарии. Но не все знают, сколько на самом деле его можно хранить в холодильнике после праздника.

Эксперты говорят, что тут все зависит от того — заправлен салат майонезом или нет. Если да, то срок годности оливье при температурном режиме +1... −5 градусов составит до суток. При комнатной температуре блюдо не хранится более 6 часов.

И до трех дней салат можно хранить без майонеза или сметаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».