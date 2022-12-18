Все умоляют этот рецепт! Антонова раскрыла, как делает свои тающие во рту печеньки с орешками

Актриса Наталия Антонова раскрыла секрет приготовления своих знаменитых печенек с орешками и шоколадной крошкой, которые просто тают во рту. Оказалось, что делать их довольно просто!

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100 граммов мягкого сливочного масла взбить до белой массы с 50 граммами сахарного песка. Далее добавить размельченные орешки (любые), шоколадную крошку, щепотку соли.

Частями ввести 150 граммов муки. Сформировать шарики и убрать под пленку в морозилку на 15 минут.

«Тесто может показаться вам суховатым, но оно легко лепится. Делаем все быстро», - уточила Антонова.

Выпекать печеньки при температуре 180 градусов 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».