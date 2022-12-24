Капкейки-елочки и другие новогодние рецепты

На основные блюда, как всегда, уйдет куча сил. А если сладкое все-таки хочется не покупное, приготовьте что-то быстрое, но эффектное. Например, порционные десерты.

Капкейки-елочки

Просто и очень празднично.

НАДО (на 6 шт.): Кексы: 50 г сливочного масла · 100 г сахара · 1 яйцо

· 60 мл молока · 110 г муки · 5 г разрыхлителя · щепотка ванилина. Для меренги-елочки: белки двух яиц · 120 г сахара · щепотка лимонной кислоты · 4 капли зеленого гелевого пищевого красителя · 1/2 ст. ложки кондитерской посыпки.

ГОТОВИМ:

1. Готовим кексы. Размягченное сливочное масло, сахар и ванилин взбиваем 2 минуты миксером.

2. Добавляем яйцо, взбиваем еще 2 минуты.

3. Добавляем молоко комнатной температуры, взбиваем 1 минуту.

4. Муку и разрыхлитель просеиваем в ту же миску и вымешиваем тесто вилкой или миксером на низкой скорости.

5. В формочки для кексов выкладываем бумажные капсулы, заливаем тесто на 2/3 трети объема.

6. Выпекаем при температуре 160 °С 25 - 30 минут, даем остыть.

7. Готовим украшение. К белкам всыпаем сахар и щепотку лимонной кислоты. Взбиваем 30 секунд до пены.

8. В кастрюлю наливаем 300 мл кипятка и ставим на средний огонь. Сверху ставим миску с белковой смесью - так, чтобы миска не касалась воды. Взбиваем крем около 10 минут. Сахар будет таять, а белок уплотняться - крем должен стать достаточно плотным и глянцевитым.

9. Снимаем миску с кастрюли и взбиваем еще 5 минут. Добавляем краситель и взбиваем крем, пока он не остынет до комнатной температуры.

10. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на кексы в виде елочек. Украшаем посыпкой.

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