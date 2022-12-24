Капкейки-елочки и другие новогодние рецепты

На основные блюда, как всегда, уйдет куча сил. А если сладкое все-таки хочется не покупное, приготовьте что-то быстрое, но эффектное. Например, порционные десерты.
Капкейки-елочки
Просто и очень празднично.
НАДО (на 6 шт.): Кексы: 50 г сливочного масла · 100 г сахара · 1 яйцо
· 60 мл молока · 110 г муки · 5 г разрыхлителя · щепотка ванилина. Для меренги-елочки: белки двух яиц · 120 г сахара · щепотка лимонной кислоты · 4 капли зеленого гелевого пищевого красителя · 1/2 ст. ложки кондитерской посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Готовим кексы. Размягченное сливочное масло, сахар и ванилин взбиваем 2 минуты миксером.
2. Добавляем яйцо, взбиваем еще 2 минуты.
3. Добавляем молоко комнатной температуры, взбиваем 1 минуту.
4. Муку и разрыхлитель просеиваем в ту же миску и вымешиваем тесто вилкой или миксером на низкой скорости.
5. В формочки для кексов выкладываем бумажные капсулы, заливаем тесто на 2/3 трети объема.
6. Выпекаем при температуре 160 °С 25 - 30 минут, даем остыть.
7. Готовим украшение. К белкам всыпаем сахар и щепотку лимонной кислоты. Взбиваем 30 секунд до пены.
8. В кастрюлю наливаем 300 мл кипятка и ставим на средний огонь. Сверху ставим миску с белковой смесью - так, чтобы миска не касалась воды. Взбиваем крем около 10 минут. Сахар будет таять, а белок уплотняться - крем должен стать достаточно плотным и глянцевитым.
9. Снимаем миску с кастрюли и взбиваем еще 5 минут. Добавляем краситель и взбиваем крем, пока он не остынет до комнатной температуры.
10. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на кексы в виде елочек. Украшаем посыпкой.
Чернослив с орехами в сметане
Фото: Shutterstock
Неземное лакомство родом из советского детства.
НАДО (на 3 порции): 400 г сметаны · 2000 г чернослива · 100 г ядер грецких орехов · 4 ст. ложки сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
1. Мягкий чернослив без косточек просто моем, жесткий замачиваем в горячей воде на 10 минут.
2. Орехи слегка прогреваем на сухой сковороде. Промокаем чернослив бумажными полотенцами и начиняем орехами. Раскладываем по креманкам или стаканчикам.
3. Холодную сметану взбиваем с сахарной пудрой и заливаем фаршированный чернослив. Убираем в холодильник на час-два. Перед подачей можно посыпать шоколадной стружкой.
Тирамису с ягодами
Фото: Shutterstock
Берите любые свежие или замороженные ягоды. А можно и без них.
НАДО (на 6 порций): 200 г печенья савоярди · 250 мл жирных сливок 33% · 250 г сыра маскарпоне · 3 желтка · 100 г сахара · 350 мл крепкого кофе · 1 ст. ложка коньяка · 2 ст. ложки какао-порошка.
Для украшения по желанию: 100 г ягод · листики мяты · шоколадные фигурки · маршмеллоу.
ГОТОВИМ:
1. Желтки и сахар взбиваем до растворения сахара.
2. Добавляем маскарпоне, перемешиваем.
3. Охлажденные сливки взбиваем до пышной крепкой массы.
4. Перекладываем сливки в сырно-желтковую массу и лопаткой аккуратно перемешиваем снизу вверх.
5. В остывший кофе добавляем коньяк (если десерт будут есть дети, этот шаг пропустите).
6. Ломаем савоярди на половинки и делим на 6 порций. Макаем в кофе половину порции
савоярди и сразу же вынимаем. Кладем в порционный стаканчик. Добавляем крем. Затем оставшуюся половину порции печенья макаем в кофе, кладем в стаканчик, покрываем кремом.
Повторяем с остальными порциями.
7. Убираем в холодильник на 2 часа. Перед подачей посыпаем какао через ситечко и украшаем ягодами и мятой.
*Рецепты праздничных закусок и салатов см. в прошлых номерах и на сайте teleprogramma.pro.