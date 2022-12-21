К Новому году: рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло на четыре порции 392 рубля.

Ингредиенты:

  • Судак 1,5 кг (302 р.)
  • Картофель 780 г (8 р.)
  • Апельсины 2 шт. (12 р.)
  • Лимоны 3 шт. (42 р.)
  • Растительное масло 80 мл (6 р.)
  • Розмарин 2 г (6 р.)
  • Карри 10 г (14 р.)
  • Сахар 15 г (2 р.)
  • Перец
  • Соль

Итого на 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.

В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.

Совет от шефа: «Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче».

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Фото: СТС

Противень посыпать 2 щепотками сахара и чередуя выложить по всей поверхности противня, обжаренные апельсины и лимоны.

Совет от шефа: «Если добавить сахар, апельсины и лимоны закарамелизуются и будут чуть слаще».

Цитрусовые на противне посыпать сверху 3 щепотками сахара.

Заранее потрошеного судака посолить 5 щепотками, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи со всех сторон и внутри.

Судака полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.

Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.

Фото: СТС

Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.

Совет от шефа: «Если у картофеля твердая шкурка, его лучше почистить».

К картофелю насыпать карри, посолить 2 щепотками, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.

Выложить внахлест картофель на другой противень.

Отправить оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.

У готового судака удалить спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.

На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и филе рыбы.

Приятного аппетита!

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