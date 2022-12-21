К Новому году: рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри

Ингредиенты:

Судак 1,5 кг (302 р.)

Картофель 780 г (8 р.)

Апельсины 2 шт. (12 р.)

Лимоны 3 шт. (42 р.)

Растительное масло 80 мл (6 р.)

Розмарин 2 г (6 р.)

Карри 10 г (14 р.)

Сахар 15 г (2 р.)

Перец

Соль

Итого на 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.

В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.

Совет от шефа: «Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче».

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