К Новому году: рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри

Ингредиенты:
- Судак 1,5 кг (302 р.)
- Картофель 780 г (8 р.)
- Апельсины 2 шт. (12 р.)
- Лимоны 3 шт. (42 р.)
- Растительное масло 80 мл (6 р.)
- Розмарин 2 г (6 р.)
- Карри 10 г (14 р.)
- Сахар 15 г (2 р.)
- Перец
- Соль
Итого на 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.
В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.
Совет от шефа: «Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче».
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Фото: СТС
Противень посыпать 2 щепотками сахара и чередуя выложить по всей поверхности противня, обжаренные апельсины и лимоны.
Совет от шефа: «Если добавить сахар, апельсины и лимоны закарамелизуются и будут чуть слаще».
Цитрусовые на противне посыпать сверху 3 щепотками сахара.
Заранее потрошеного судака посолить 5 щепотками, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи со всех сторон и внутри.
Судака полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.
Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.
Фото: СТС
Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.
Совет от шефа: «Если у картофеля твердая шкурка, его лучше почистить».
К картофелю насыпать карри, посолить 2 щепотками, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.
Выложить внахлест картофель на другой противень.
Отправить оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.
У готового судака удалить спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.
На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и филе рыбы.
Приятного аппетита!