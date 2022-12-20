«Морское дно»: заливное из морепродуктов к Новому году

Ингредиенты:

Чука водоросли 20 г (10 р.)

Крабовые палочки 1 шт. (9 р.)

Икра красная (лососёвых рыб) 40 г (186 р.)

Креветки мелкие очищенные без головы 40 г (35 р.)

Кальмары 100 г (34 р.)

Желатин листовой 20 г (120 р.)

Вода 500 мл

Пророщенный горох несколько ростков

Соль

Посуда для подачи – овальные полуглубокие праздничные тарелки 2 шт. и прозрачные миски 2 шт.

Итого: 4 порции заливного = 394 р., 1 порция заливного = 98 р.

Приготовление:

Тушки кальмара залить отдельно кипятком и немного подержать в горячей воде, затем отправить в кипящую воду (500 мл) в кастрюлю, варить 2 минуты и выложить из воды. Кальмары нарезать кольцами.

Совет от шефа: «Кальмары можно взять тушкой или кусочками».

Совет от шефа: «Перед тем как отварить кальмары, нужно их подержать в горячей воде, чтобы заливное было прозрачное».