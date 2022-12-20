«Морское дно»: заливное из морепродуктов к Новому году

Ингредиенты:
- Чука водоросли 20 г (10 р.)
- Крабовые палочки 1 шт. (9 р.)
- Икра красная (лососёвых рыб) 40 г (186 р.)
- Креветки мелкие очищенные без головы 40 г (35 р.)
- Кальмары 100 г (34 р.)
- Желатин листовой 20 г (120 р.)
- Вода 500 мл
- Пророщенный горох несколько ростков
- Соль
Посуда для подачи – овальные полуглубокие праздничные тарелки 2 шт. и прозрачные миски 2 шт.
Итого: 4 порции заливного = 394 р., 1 порция заливного = 98 р.
Приготовление:
Тушки кальмара залить отдельно кипятком и немного подержать в горячей воде, затем отправить в кипящую воду (500 мл) в кастрюлю, варить 2 минуты и выложить из воды. Кальмары нарезать кольцами.
Совет от шефа: «Кальмары можно взять тушкой или кусочками».
Совет от шефа: «Перед тем как отварить кальмары, нужно их подержать в горячей воде, чтобы заливное было прозрачное».
Фото: СТС
Листовой желатин залить небольшим количеством воды и дать набухнуть в течение 10 минут.
Заранее размороженные очищенные креветки отправить в кипящую воду после кальмаров на 1 минуту и вытащить из воды.
Будущую заливку (воду от кальмаров и креветок) посолить парой щепоток и снять с нагрева.Отжать лишнюю воду от желатина, отправить в подсолённую воду, перемешать и дать остыть.
Крабовую палочку нарезать тонкими колечками.
Фото: СТС
Взять несколько разных форм и тарелок для заливного (полуглубокие, стеклянные и нарядные) и хаотично или композиционно разложить все ингредиенты на дно форм: колечки кальмара, внутрь колечек положить небольшое количество икры, рядом чуку, креветки, крабовые палочки и украсить веточками пророщенного гороха.
Совет от шефа: «Чуку можно заменить морской капустой».
Залить аккуратно остывшей желатиновой заливкой и отправить в холодильник на 1 час.
Подавать заливное с хреном, горчицей или кетчупом.
Приятного аппетита!