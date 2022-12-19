На Новый год: салат с копченой курицей и картошкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Салатный микс (фриссе, романо и родиччо) 200 г (220 р.)
- Куриная грудка варено – копченая 220 г (100 р.)
- Картофель средний/мелкий 250 г (9 р.)
- Черри красные 200 г (72 р.)
- Мандарины 2 шт. (18 р.)
- Яйца 3 шт. (27 р.)
- Йогурт 140 г (46 р.)
- Зерновая горчица 1,5 ч. ложки (2 р.)
- Мед жидкий 1 ч. ложка (5 р.)
- Чеснок 2 зубчика (4 р.)
- Прованские травы 1 ст. ложка (6 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 5 больших порций = 511 р., 1 большая порция салата = 102 р.
Приготовление:
Картофель среднего и мелкого размера хорошенько помыть, просушить, переложить на фольгу, посыпать прованскими травами, добавить 2 измельченных зубчика чеснока, посолить и взбрызнуть 20 мл растительного масла.
Хорошенько перемешать картофель в ингредиентах, завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовый картофель развернуть, дать остыть и нарезать дольками.
Фото: СТС
Йогурт смешать с 1,5 ч. ложкой горчицы, 1 ч. ложкой меда и перемешать.
У грудки снять кожу и нарезать грудку соломкой.
Заранее отваренные и очищенные яйца нарезать дольками.
Помидоры черри нарезать пополам.
Мандарины очистить и убрать белые волокна с каждой дольки.
Отложить несколько ингредиентов для украшения.
Фото: СТС
Переложить салатный микс в глубокий салатник и отправить к нему курицу, яйца, картофель, черри, мандариновые дольки, посолить и поперчить по вкусу и аккуратно перемешать, поднимая ингредиенты снизу вверх.
Отправить заправку в салат и аккуратно перемешать.
Переложить салат на порционные тарелки.
Приятного аппетита!