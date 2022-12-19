На Новый год: салат с копченой курицей и картошкой от Бельковича

Ингредиенты:

Салатный микс (фриссе, романо и родиччо) 200 г (220 р.)

Куриная грудка варено – копченая 220 г (100 р.)

Картофель средний/мелкий 250 г (9 р.)

Черри красные 200 г (72 р.)

Мандарины 2 шт. (18 р.)

Яйца 3 шт. (27 р.)

Йогурт 140 г (46 р.)

Зерновая горчица 1,5 ч. ложки (2 р.)

Мед жидкий 1 ч. ложка (5 р.)

Чеснок 2 зубчика (4 р.)

Прованские травы 1 ст. ложка (6 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Перец

Итого: 5 больших порций = 511 р., 1 большая порция салата = 102 р.

Приготовление:

Картофель среднего и мелкого размера хорошенько помыть, просушить, переложить на фольгу, посыпать прованскими травами, добавить 2 измельченных зубчика чеснока, посолить и взбрызнуть 20 мл растительного масла.

Хорошенько перемешать картофель в ингредиентах, завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовый картофель развернуть, дать остыть и нарезать дольками.