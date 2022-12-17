Источник витаминов: как приготовить зимний салат из капусты

В зимнее время у нас не так много возможностей порадовать себя натуральными витаминами. Обратите внимание на капусту - из нее можно сделать отличный витаминный салат. Подробности - в нашем видео.
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Зимний салат из капусты. Фото: Teleprogramma.pro
В зимнее время у нас не так много возможностей порадовать себя натуральными витаминами. Обратите внимание на капусту - из нее можно сделать отличный витаминный салат. Подробности - в нашем видео.
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