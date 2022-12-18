Селедка под шубой от Бельковича - самый вкусный рецепт

Фото: СТС

Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС знает секреты новогоднего салата.

Ингредиенты:

  • Картофель 300г (3шт)
  • Морковь 2шт Свекла 4шт (средние)
  • Лук репчатый ½ шт
  • Яйца 4шт
  • Селедка (филе) в масле 200г
  • Желатин 50г
  • Майонез 100г
  • Соль по вкусу

Приготовление:

Картофель, свеклу и морковь завернуть в фольгу и запекать в духовке при 180 градусах 25 — 40 минут. Проверить готовность шпажкой — овощи должны быть мягкими. Дать немного остыть, снять фольгу и очистить от кожуры.

Натереть морковь, картофель и свеклу на крупной терке. 

Фото: СТС

Лук нарезать мелким кубиком, добавить несколько щепоток соли и залить кипятком бъемом около 200мл. Оставить на 20 минут, чтобы он сварился. После слить воду, используя мелкое сито.

Сварить яйца «вкрутую». Затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Селедку нарезать мелким кубиком и смешать с луком. 

Желатин развести в 50 — 100мл воды. Растворить желатин на огне, постоянно помешивая. Сильно нагреть воду, но не доводить до кипения. Влить желатин в майонез и хорошо перемешать.

Все заготовленные ингредиенты, кроме селедки, посолить и поперчить. 

Каждый ингредиент смешать с небольшим количеством желатинового майонеза.

Фото: СТС

Миску смочить с внутренней стороны небольшим количеством воды, чтобы пищевая пленка не прилипала к посуде. Пищевую пленку положить в миску, распределив ее по поверхности. 

Первый слой — свекла, второй — картофель, селедка, яйца и морковь. Плотно накрыть верхний слой пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 3-5 часов. Развернуть пленку и  выложить салат на блюдо, перевернув его дном вверх.

Приятного аппетита!

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