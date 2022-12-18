Селедка под шубой от Бельковича - самый вкусный рецепт

Лук нарезать мелким кубиком, добавить несколько щепоток соли и залить кипятком бъемом около 200мл. Оставить на 20 минут, чтобы он сварился. После слить воду, используя мелкое сито.

Сварить яйца «вкрутую». Затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Селедку нарезать мелким кубиком и смешать с луком.

Желатин развести в 50 — 100мл воды. Растворить желатин на огне, постоянно помешивая. Сильно нагреть воду, но не доводить до кипения. Влить желатин в майонез и хорошо перемешать.

Все заготовленные ингредиенты, кроме селедки, посолить и поперчить.

Каждый ингредиент смешать с небольшим количеством желатинового майонеза.