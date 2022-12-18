Селедка под шубой от Бельковича - самый вкусный рецепт

Ингредиенты:
- Картофель 300г (3шт)
- Морковь 2шт Свекла 4шт (средние)
- Лук репчатый ½ шт
- Яйца 4шт
- Селедка (филе) в масле 200г
- Желатин 50г
- Майонез 100г
- Соль по вкусу
Приготовление:
Картофель, свеклу и морковь завернуть в фольгу и запекать в духовке при 180 градусах 25 — 40 минут. Проверить готовность шпажкой — овощи должны быть мягкими. Дать немного остыть, снять фольгу и очистить от кожуры.
Натереть морковь, картофель и свеклу на крупной терке.
Фото: СТС
Лук нарезать мелким кубиком, добавить несколько щепоток соли и залить кипятком бъемом около 200мл. Оставить на 20 минут, чтобы он сварился. После слить воду, используя мелкое сито.
Сварить яйца «вкрутую». Затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Селедку нарезать мелким кубиком и смешать с луком.
Желатин развести в 50 — 100мл воды. Растворить желатин на огне, постоянно помешивая. Сильно нагреть воду, но не доводить до кипения. Влить желатин в майонез и хорошо перемешать.
Все заготовленные ингредиенты, кроме селедки, посолить и поперчить.
Каждый ингредиент смешать с небольшим количеством желатинового майонеза.
Фото: СТС
Миску смочить с внутренней стороны небольшим количеством воды, чтобы пищевая пленка не прилипала к посуде. Пищевую пленку положить в миску, распределив ее по поверхности.
Первый слой — свекла, второй — картофель, селедка, яйца и морковь. Плотно накрыть верхний слой пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 3-5 часов. Развернуть пленку и выложить салат на блюдо, перевернув его дном вверх.
Приятного аппетита!