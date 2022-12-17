Лучшая закуска к Новому году: стейк тар-тар от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на пять порций 437 рублей.

Ингредиенты:

  • Говяжья вырезка 300 г (345 р.)
  • Красный лук ½ шт. (2 р.)
  • Маринованные огурцы 4 шт. (20 р.)  
  • Перепелиные яйца 3 шт. (15 р.)
  • Лимон ½ шт. (5 р.)
  • Дижонская горчица 1 ч. ложка (2 р.)
  • Соевый соус 2 ст. ложки (4 р.)
  • Петрушка 2 веточки (2 р.)
  • Оливковое масло 40 мл (37 р.)
  • Белый хлеб 5 больших ломтиков (5 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 5 бутербродов = 437 р., 1 бутерброд = 87 р.

Приготовление:

У мяса отрезать жир и жилки, нарезать тонкими слайсами, а затем мелким кубиком.

К мясу выжать сок ½ лимона, добавить 1 ч. ложку горчицы, посолить и поперчить по вкусу и хорошенько перемешать.

Очищенный лук и маринованные огурцы нарезать мелким кубиком и отправить к мясу, добавить 2 ст. ложки соевого соуса.

Фото: СТС

Яйца разбить и отделить желтки от белков, отправить желтки к говядине и перемешать.

Листики петрушки мелко нарубить и отправить к мясу, добавить 2 ст. ложки оливкового масла и перемешать.

Нарезать белый хлеб на тонкие ломтики и подсушить на сухой сковороде, дать немного остыть.

Фото: СТС

Тар-тар переложить на поджаренные ломтики хлеба и слегка размазать по поверхности. Взбрызнуть парой капель оливкового масла, поперчить, украсить листиками петрушки и разрезать пополам.

Приятного аппетита!

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