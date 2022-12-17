Лучшая закуска к Новому году: стейк тар-тар от Бельковича

Ингредиенты:

Говяжья вырезка 300 г (345 р.)

Красный лук ½ шт. (2 р.)

Маринованные огурцы 4 шт. (20 р.)

Перепелиные яйца 3 шт. (15 р.)

Лимон ½ шт. (5 р.)

Дижонская горчица 1 ч. ложка (2 р.)

Соевый соус 2 ст. ложки (4 р.)

Петрушка 2 веточки (2 р.)

Оливковое масло 40 мл (37 р.)

Белый хлеб 5 больших ломтиков (5 р.)

Соль

Перец

Итого: 5 бутербродов = 437 р., 1 бутерброд = 87 р.

Приготовление:

У мяса отрезать жир и жилки, нарезать тонкими слайсами, а затем мелким кубиком.

К мясу выжать сок ½ лимона, добавить 1 ч. ложку горчицы, посолить и поперчить по вкусу и хорошенько перемешать.

Очищенный лук и маринованные огурцы нарезать мелким кубиком и отправить к мясу, добавить 2 ст. ложки соевого соуса.