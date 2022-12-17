Лучшая закуска к Новому году: стейк тар-тар от Бельковича

Ингредиенты:
- Говяжья вырезка 300 г (345 р.)
- Красный лук ½ шт. (2 р.)
- Маринованные огурцы 4 шт. (20 р.)
- Перепелиные яйца 3 шт. (15 р.)
- Лимон ½ шт. (5 р.)
- Дижонская горчица 1 ч. ложка (2 р.)
- Соевый соус 2 ст. ложки (4 р.)
- Петрушка 2 веточки (2 р.)
- Оливковое масло 40 мл (37 р.)
- Белый хлеб 5 больших ломтиков (5 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 5 бутербродов = 437 р., 1 бутерброд
= 87 р.
Приготовление:
У мяса отрезать жир и жилки, нарезать тонкими слайсами, а затем мелким кубиком.
К мясу выжать сок ½ лимона, добавить 1 ч. ложку горчицы, посолить и поперчить по вкусу и хорошенько перемешать.
Очищенный лук и маринованные огурцы нарезать мелким кубиком и отправить к мясу, добавить 2 ст. ложки соевого соуса.
Фото: СТС
Яйца разбить и отделить желтки от белков, отправить желтки к говядине и перемешать.
Листики петрушки мелко нарубить и отправить к мясу, добавить 2 ст. ложки оливкового масла и перемешать.
Нарезать белый хлеб на тонкие ломтики и подсушить на сухой сковороде, дать немного остыть.
Фото: СТС
Тар-тар переложить на поджаренные ломтики хлеба и слегка размазать по поверхности. Взбрызнуть парой капель оливкового масла, поперчить, украсить листиками петрушки и разрезать пополам.
Приятного аппетита!