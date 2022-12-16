Кролику понравится: рулетики из лосося к новогоднему столу

Ингредиенты:
- свежая форель — 470 г (282 р.),
- болгарский красный перец — 1 шт. (40 р.),
- фасоль зеленая стручковая — 85 г (11 р.).
- сыр фета — 100 г (50 р.),
- приправа для рыбы с лимоном — 10 г (9 р.),
- растительное масло — 35 мл,
- соль,
- перец.
Итого: 4 порции (по 3 рулета на порцию) = 392 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Отрезать голову под углом до хруста хребта. Разрезать рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.
Из одного филе удалить реберные косточки.
Совет от шефа: «Для рулетов подойдет любая красная рыба».
Фото: СТС
По направлению от середины к концу филе нарезать на тонкие пласты.
Болгарский перец нарезать тонкими брусочками.
На сковороду налить 20 мл растительного масла и поставить на огонь.
В сковороду закинуть перец, стручковую фасоль, посолить одной щепоткой, перемешать и обжарить в течение пяти минут. Затем овощи остудить при комнатной температуре.
Совет от шефа: «Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке».
Пергаментной бумагой выстлать дно противня и смазать 10 мл растительного масла.
Фото: СТС
Нарезать сыр тонкими ломтиками.
Каждый пласт посыпать одной щепоткой приправы для рыбы, выложить по одному брусочку перца, 2–3 стручка фасоли, ломтику сыра и завернуть в виде рулетов.
Переложить рулетики на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
Рулетики из лосося переложить на порционные тарелки.
Приятного аппетита!