Кролику понравится: рулетики из лосося к новогоднему столу

Закуска из лосося. Фото: СТС

Закуска из лосося. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 392 рубля.

Ингредиенты:

  • свежая форель — 470 г (282 р.),
  • болгарский красный перец — 1 шт. (40 р.),
  • фасоль зеленая стручковая — 85 г (11 р.).
  • сыр фета — 100 г (50 р.),
  • приправа для рыбы с лимоном — 10 г (9 р.),
  • растительное масло — 35 мл,
  • соль,
  • перец.

Итого: 4 порции (по 3 рулета на порцию) = 392 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Отрезать голову под углом до хруста хребта. Разрезать рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.

Из одного филе удалить реберные косточки.

Совет от шефа: «Для рулетов подойдет любая красная рыба».

Фото: СТС

По направлению от середины к концу филе нарезать на тонкие пласты.

Болгарский перец нарезать тонкими брусочками.

На сковороду налить 20 мл растительного масла и поставить на огонь.

В сковороду закинуть перец, стручковую фасоль, посолить одной щепоткой, перемешать и обжарить в течение пяти минут. Затем овощи остудить при комнатной температуре.

Совет от шефа: «Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке».

Пергаментной бумагой выстлать дно противня и смазать 10 мл растительного масла.

Фото: СТС

Нарезать сыр тонкими ломтиками.

Каждый пласт посыпать одной щепоткой приправы для рыбы, выложить по одному брусочку перца, 2–3 стручка фасоли, ломтику сыра и завернуть в виде рулетов.

Переложить рулетики на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Рулетики из лосося переложить на порционные тарелки.

Приятного аппетита!

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