Кролику понравится: рулетики из лосося к новогоднему столу

По направлению от середины к концу филе нарезать на тонкие пласты.

Болгарский перец нарезать тонкими брусочками.

На сковороду налить 20 мл растительного масла и поставить на огонь.

В сковороду закинуть перец, стручковую фасоль, посолить одной щепоткой, перемешать и обжарить в течение пяти минут. Затем овощи остудить при комнатной температуре.

Совет от шефа: «Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке».

Пергаментной бумагой выстлать дно противня и смазать 10 мл растительного масла.