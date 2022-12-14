Рецепт секретного соуса Бельковича для оливье: один ингредиент превращает салат в шедевр!

В майонез (180 граммов) он выжимает сок 1 мандарина. Повар утверждает, что никакого стороннего вкуса оливье за счет этого не приобретает, напротив, все спрашивают, как он готовил.

Сладость сока увеличивает вкус закуски во сто крат и без лишних калорий.

Кстати, уменьшить питательность салата также можно, смешав майонез со сметаной или йогуртом 50 на 50.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».