Рецепт секретного соуса Бельковича для оливье: один ингредиент превращает салат в шедевр!

Оливье.

Оливье. Фото: Global Look Press

Телеповар утверждает, что с такой заправкой закуска преображается.

Известный шеф и ведущий Саша Белькович рассказал своим поклонникам о секретах приготовления оливье. Знаменитый салат он заправляет особым соусом, благодаря которому закуска приобретает особенно приятный вкус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В майонез (180 граммов) он выжимает сок 1 мандарина. Повар утверждает, что никакого стороннего вкуса оливье за счет этого не приобретает, напротив, все спрашивают, как он готовил.

Сладость сока увеличивает вкус закуски во сто крат и без лишних калорий.

Кстати, уменьшить питательность салата также можно, смешав майонез со сметаной или йогуртом 50 на 50.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Читайте также