Рецепт секретного соуса Бельковича для оливье: один ингредиент превращает салат в шедевр!

Известный шеф и ведущий Саша Белькович рассказал своим поклонникам о секретах приготовления оливье. Знаменитый салат он заправляет особым соусом, благодаря которому закуска приобретает особенно приятный вкус.
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В майонез (180 граммов) он выжимает сок 1 мандарина. Повар утверждает, что никакого стороннего вкуса оливье за счет этого не приобретает, напротив, все спрашивают, как он готовил.
Сладость сока увеличивает вкус закуски во сто крат и без лишних калорий.
Кстати, уменьшить питательность салата также можно, смешав майонез со сметаной или йогуртом 50 на 50.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».
Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich