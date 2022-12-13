Какой секретный ингредиент Белькович добавляет в «Мимозу»

Салат «Мимоза» традиционно готовят на Новый год и многим он уже поднадоел. Однако главный шеф-повар СТС Александр Белькович рассказал, как улучшить блюдо.

В первую очередь, вместо консервированной рыбы Белькович кладет туда копченую скумбрию. А овощи для салата строго запекает в духовке.

Но главный ингредиент - в соусе. Для «Мимозы» Белькович смешивает майонез со сметаной в пропорции 50 на 50 и выжимает в полученную смесь целый мандарин! По словам повара, цитрус придает непревзойденный вкус, который невозможно забыть.