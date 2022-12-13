От каких новогодних блюд Кролик точно взбесится

Хозяин 2023 года - Черный Водяной Кролик - доброе, семейное животное, которое не терпит жестокости. Поэтому на новогодний стол нельзя ставить блюда, в которых есть кровь.

Многие любят есть стейк с кровью или кровяную колбасу. Но лучше оставьте эти блюда для следующего застолья. Каникулы длинные, их будет достаточно в течении всех новогодних праздников.

Именно в праздничную ночь воздержитесь от этих вкусностей. Тем самым, вы можете испугать символ 2023-го, и удачу Кролик не принесет.

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