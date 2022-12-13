Как приготовить новогоднее печенье «Шишечки»: рецепт Антоновой простой и аппетитный

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала поклонникам, как она готовит новогоднее печенье «Шишечки». Звезда утверждает, что делается оно очень просто, при этом радует своим вкусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 90 г

Растительное масло – 50 мл

Яйцо – 1 шт.

Мука – 280 г

Какао – 3 ст. ложки

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка

Ваниль по желанию

В мягкое сливочное масло добавить сахарную пудру, растительное масло, яйцо, перемешать. Положить какао, внести порциями муку, вымесить упругое тесто.

Отправить его на 30 минут под пленку в холодильник.

Отщипывая кусочки теста (должно получиться около 14 печенек), скатывать шарики и формировать руками с бочков вытянутую форму шишечки, а ножом – ячейки.

Оставить в разогретую духовку на 15 минут. Остывшие печенья обязательно в вертикальном положении посыпать сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».