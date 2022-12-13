Как приготовить новогоднее печенье «Шишечки»: рецепт Антоновой простой и аппетитный

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала поклонникам, как она готовит новогоднее печенье «Шишечки». Звезда утверждает, что делается оно очень просто, при этом радует своим вкусом.
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Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 г
- Сахарная пудра – 90 г
- Растительное масло – 50 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 280 г
- Какао – 3 ст. ложки
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Соль – щепотка
- Ваниль по желанию
В мягкое сливочное масло добавить сахарную пудру, растительное масло, яйцо, перемешать. Положить какао, внести порциями муку, вымесить упругое тесто.
Отправить его на 30 минут под пленку в холодильник.
Отщипывая кусочки теста (должно получиться около 14 печенек), скатывать шарики и формировать руками с бочков вытянутую форму шишечки, а ножом – ячейки.
Оставить в разогретую духовку на 15 минут. Остывшие печенья обязательно в вертикальном положении посыпать сахарной пудрой.
Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».
Печенье. Фото: соцсети