«Поставлю на новогодний стол!»: яркий и сочный салат из китайской капусты, кукурузы, колбасы от Емельяненко

Тонкими полукольцами нарезать лук и отправить на сковородку. Сверху лук опалить газовой горелкой, обжарить на небольшом количестве растительного масла 1–2 минуты.

Нарезанные листья капусты отправить в миску, добавить кукурузу и нарезанную мелким кубиками колбасу. Очистить от кожицы огурец, нарезать мелкими кубиками и отправить в миску с салатом.

Добавить мелко нарезанные вяленые томаты, яйца, петрушку с укропом, обжаренный лук.

Приготовить соус. Смешать майонез, сметану, горчицу, добавить из банки консервированной кукурузы немного сока, по вкусу поперчить, посолить, налить 30 мл растительного масла. На мелкой терке натереть один зубчик чеснока, перемешать.

Приготовленным соусом заправить салат, по вкусу посолить, перемешать.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».