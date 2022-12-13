«Поставлю на новогодний стол!»: яркий и сочный салат из китайской капусты, кукурузы, колбасы от Емельяненко

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился рецептом салата, который выглядит на столе очень красиво, на вкус — яркий и аппетитный. К тому же готовить его максимально просто.
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«Поставлю на новогодний стол! Обязательно приготовьте это блюдо по нашему рецепту. Уверен, вам и вашим гостям очень понравится», — сказал Емельяненко.
Ингредиенты:
- китайская капуста (верхняя часть листьев),
- лук — 0,5 шт.,
- яйца вареные — 2 шт.,
- колбаса (сервелат) — 100–150 г,
- кукуруза консервированная — 140 г,
- вяленые томаты — по вкусу,
- огурец свежий — 1 шт.,
- сметана — 1 ст. ложка,
- чеснок — 1 зубчик,
- майонез — 1 ст. ложка,
- горчица — 1 ч. ложка,
- соль — по вкусу,
- перец — по вкусу,
- петрушка,
- укроп.
Тонкими полукольцами нарезать лук и отправить на сковородку. Сверху лук опалить газовой горелкой, обжарить на небольшом количестве растительного масла 1–2 минуты.
Нарезанные листья капусты отправить в миску, добавить кукурузу и нарезанную мелким кубиками колбасу. Очистить от кожицы огурец, нарезать мелкими кубиками и отправить в миску с салатом.
Добавить мелко нарезанные вяленые томаты, яйца, петрушку с укропом, обжаренный лук.
Приготовить соус. Смешать майонез, сметану, горчицу, добавить из банки консервированной кукурузы немного сока, по вкусу поперчить, посолить, налить 30 мл растительного масла. На мелкой терке натереть один зубчик чеснока, перемешать.
Приготовленным соусом заправить салат, по вкусу посолить, перемешать.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».