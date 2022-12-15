Кролику понравится: салат с медово-горчичной заправкой и курицей от Бельковича

Когда курочка подрумянится, добавить ½ ч. ложки сахара и 1 ст. ложку соевого соуса, перемешать и убрать с огня.

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Заправка:

В миску отправить горчицу (1 ч. ложку с горкой), 1 ч. ложку меда, 1,5 ст. ложки оливкового масла и выжать сок из одного апельсина. Перемешать венчиком и добавить колечки зеленого лука.

Заправить салатный микс заправкой и аккуратно перемешать руками.