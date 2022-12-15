Кролику понравится: салат с медово-горчичной заправкой и курицей от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на две порции 281 рубль.

Ингредиенты

  • Куриная грудка 220 г (81 р.)
  • Мед жидкий 1 ч. ложка (5 р.)
  • Горчица зернистая 1 ч. ложка с горкой (2 р.)
  • Апельсин 1 шт. (13 р.)
  • Чили перец 1/3 шт. (4 р.)
  • Салатный микс (айсберг, радиччо и кейл) 100 г (150 р.)
  • Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)
  • Соевый соус 1 ст. ложка (4 р.)
  • Оливковое масло 1,5 ст. ложки (13 р.)
  • Подсолнечное масло 1 ст. ложка (2 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
  • Украшение:
  • Кунжутные семечки белые 2 щепотки (1 р.)
  • Кунжутные семечки черные 2 щепотки (2 р.)

Итого: 2 большие порции салата = 281 р., 1 порция = 140 р.

Приготовление:

Курицу нарезать тонкими полосками.

На разогретую сковороду налить 1 ст. ложкой подсолнечного масла и обжарить курицу со всех сторон.

Чили нарезать тонкими колечками и отправить к курице.

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Фото: СТС

Когда курочка подрумянится, добавить ½ ч. ложки сахара и 1 ст. ложку соевого соуса, перемешать и убрать с огня.

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Заправка:

В миску отправить горчицу (1 ч. ложку с горкой), 1 ч. ложку меда, 1,5 ст. ложки оливкового масла и выжать сок из одного апельсина. Перемешать венчиком и добавить колечки зеленого лука.

Заправить салатный микс заправкой и аккуратно перемешать руками.

Фото: СТС

Переложить на порционные тарелки салатный микс в заправке, выложить на листья обжаренные кусочки филе и полить глазировкой от курицы.

Украсить черным и белым кунжутом.

Приятного аппетита!

 

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