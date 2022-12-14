На Новый год: салат с картофельной соломкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель крупный 1 шт. (8 р.)
- Курица варено – копченая 70 г (25 р.)
- Огурец короткоплодный 1 шт. (8 р.)
- Яйцо 1 шт. (6 р.)
- Сливочный сыр 30 г (16 р.)
- Растительное масло 350 мл (33 р.)
- Петрушка 2 веточки (1 р.)
- Укроп 2 веточки (1 р.)
- Соль
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Картофель очистить и нарезать тонкой длинной соломкой (можно использовать специальную терку).
Картофельную соломку переложить в сито и хорошенько промыть в проточной воде, чтобы избавиться от крахмала.
Фото: СТС
Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».
Промытую картофельную соломку просушить с помощью полотенца.
Налить в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и поставить на средний огонь.
Совет от шефа: «Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».
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Отправить картофельную соломку во фритюр и обжарить до золотистого цвета постоянно перемешивая шумовкой. Готовую соломку переложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Копченую курицу и огурец нарезать соломкой.
Петрушку и укроп мелко нарезать и отправить к курице с огурцом.
Фото: СТС
Сливочный сыр разбавить небольшим количеством воды, добавить в салат и перемешать.
Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком, нарезать на маленькие дольки и отправить в салат.
Для красивой формы, переложить салат на порционную тарелку в кольцо, а затем аккуратно убрать кольцо.
На салат выложить картофельную соломку и сверху посолить щепоткой.
Приятного аппетита!