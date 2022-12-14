На Новый год: салат с картофельной соломкой от Бельковича

Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».

Промытую картофельную соломку просушить с помощью полотенца.

Налить в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и поставить на средний огонь.

Совет от шефа: «Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».

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Отправить картофельную соломку во фритюр и обжарить до золотистого цвета постоянно перемешивая шумовкой. Готовую соломку переложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Копченую курицу и огурец нарезать соломкой.

Петрушку и укроп мелко нарезать и отправить к курице с огурцом.