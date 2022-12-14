На Новый год: салат с картофельной соломкой от Бельковича

Фото: СТС

Фото: СТС

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 98 рублей.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный 1 шт. (8 р.)
  • Курица варено – копченая 70 г (25 р.)
  • Огурец короткоплодный 1 шт. (8 р.)
  • Яйцо 1 шт. (6 р.)
  • Сливочный сыр 30 г (16 р.)  
  • Растительное масло 350 мл (33 р.)
  • Петрушка 2 веточки (1 р.)
  • Укроп 2 веточки (1 р.)
  • Соль

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать тонкой длинной соломкой (можно использовать специальную терку).

Картофельную соломку переложить в сито и хорошенько промыть в проточной воде, чтобы избавиться от крахмала.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».

Промытую картофельную соломку просушить с помощью полотенца.

Налить в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и поставить на средний огонь.

Совет от шефа: «Картофельную соломку  нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».

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Отправить картофельную соломку во фритюр и обжарить до золотистого цвета постоянно перемешивая шумовкой. Готовую соломку переложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Копченую курицу и огурец нарезать соломкой.

Петрушку и укроп мелко нарезать и отправить к курице с огурцом.

Фото: СТС

Сливочный сыр разбавить небольшим количеством воды, добавить в салат и перемешать.

Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком, нарезать на маленькие дольки и отправить в салат.

Для красивой формы, переложить салат на порционную тарелку в кольцо, а затем аккуратно убрать кольцо.

На салат выложить картофельную соломку и сверху посолить щепоткой.

Приятного аппетита!

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