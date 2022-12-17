Гусь в рукаве и другие интересные блюда на Новый год

Гусь в рукаве

Готовится долго, но блюдо совсем простое - справится любой. Рукав - спасение для неуверенных кулинаров: так гусь ни за что не сгорит. Если у вас электроплита, имеет смысл купить кулинарную газовую горелку (есть в любом хорошем хозяйственном) - если тушка плохо ощипана, ее придется опалить.

НАДО (на компанию 6 - 8 человек): тушка гуся · 5 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка смеси молотых перцев · 1 ч. ложка соли · 200 г чернослива · 2 яблока.

ГОТОВИМ:

1. Тушку опаливаем, вырезаем внутренний жир, хорошенько моем.

2. Чеснок измельчаем, добавляем перец и соль, натираем гуся внутри и снаружи.

3. Чернослив моем и заливаем кипятком на 15 минут.

4. Начиняем гуся черносливом и двумя целыми яблоками. Зашиваем тушку и помещаем в кулинарный рукав. Завязываем с двух сторон, сверху делаем несколько проколов зубочисткой.

5. Помещаем противень с гусем в холодную духовку.

Выставляем температуру 180 °С и запекаем. Время определяем по весу гуся: тушка 3,5 кг - 3,5 часа, 4 кг - 4 часа и т. д.

6. За 20 минут до окончания времени рукав разрезаем, поливаем тушку вытопившимся жиром и ждем появления румяной корочки.

7. Готового гуся сервируем на блюде и подаем.

Рулет из свиной корейки