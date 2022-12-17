Гусь в рукаве и другие интересные блюда на Новый год

Гусь в рукаве
Готовится долго, но блюдо совсем простое - справится любой. Рукав - спасение для неуверенных кулинаров: так гусь ни за что не сгорит. Если у вас электроплита, имеет смысл купить кулинарную газовую горелку (есть в любом хорошем хозяйственном) - если тушка плохо ощипана, ее придется опалить.
НАДО (на компанию 6 - 8 человек): тушка гуся · 5 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка смеси молотых перцев · 1 ч. ложка соли · 200 г чернослива · 2 яблока.
ГОТОВИМ:
1. Тушку опаливаем, вырезаем внутренний жир, хорошенько моем.
2. Чеснок измельчаем, добавляем перец и соль, натираем гуся внутри и снаружи.
3. Чернослив моем и заливаем кипятком на 15 минут.
4. Начиняем гуся черносливом и двумя целыми яблоками. Зашиваем тушку и помещаем в кулинарный рукав. Завязываем с двух сторон, сверху делаем несколько проколов зубочисткой.
5. Помещаем противень с гусем в холодную духовку.
Выставляем температуру 180 °С и запекаем. Время определяем по весу гуся: тушка 3,5 кг - 3,5 часа, 4 кг - 4 часа и т. д.
6. За 20 минут до окончания времени рукав разрезаем, поливаем тушку вытопившимся жиром и ждем появления румяной корочки.
7. Готового гуся сервируем на блюде и подаем.
Рулет из свиной корейки
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НАДО (на 6 порций): 1 кг свиной корейки · 2 яблока · 50 г клюквы · 1/4 стакана яблочного сидра · 1/4 стакана яблочного уксуса · 1 ст. ложка горчицы зернами · душистый и черный перец · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Корейку промываем, сушим и длинным, очень острым ножом разрезаем «книжкой». Теплое мясо лучше охладить в холодильнике - так оно ровнее будет резаться. Накрываем мясо пленкой и отбиваем молотком в пласт равномерной толщины.
2. Яблоки моем, чистим, нарезаем мелкими кубиками.
3. В сковороде смешиваем яблоки, клюкву, сидр, уксус, семена горчицы, соль и перец. Доводим до кипения и томим 5 минут на тихом огне, помешивая.
4. Мясо солим-перчим, выкладываем начинку (отступите 3 см от края).
Сворачиваем в рулет и обвязываем кулинарным шпагатом.
5. Запекаем при 190 °С 1 час. Подаем горячим или холодным, нарезав на ломтики.
Рулет из индейки со шпинатом и сыром
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НАДО (на 5 порций): 1 кг филе грудки индейки · 200 г бекона · 125 г свежего или замороженного шпината · 30 г твердого сыра · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · немного свежей петрушки · 1 лимон · 6 листиков шалфея · 250 мл белого сухого вина · 4 ст. ложки растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. На 2 ч. ложках масла жарим мелко нарезанный лук, измельченный чеснок. Солим и перчим.
2. Добавляем шпинат, жарим пару минут, даем остыть.
3. В остывший шпинат натираем сыр.
4. Кусок филе надрезаем продольно пополам не до конца и раскрываем как книгу. Накрываем пленкой и отбиваем молотком.
5. Пласт мяса солим-перчим, выкладываем шпинат с сыром и сворачиваем в рулет.
6. Обертываем рулет полосками бекона.
7. В форму кладем петрушку (не нарезая), кружочки лимона, сверху размещаем рулет. Кладем листики шалфея, поливаем рулет маслом, наливаем в форму вино.
8. Накрываем форму с рулетом фольгой и запекаем 30 минут при 180 °С. Снимаем фольгу, поливаем рулет выделившимся соком и запекаем еще 30 минут.
9. Подаем горячим или холодным, нарезав на ломтики.