«Лучший рецепт!»: Белькович раскрыл секрет вкуснейшего оливье — в майонез он добавил ингредиентов

Саша Белькович на своем YouTube-канале раскрыл поварские фишечки, которые делают его оливье неподражаемым.
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«Это лучший рецепт!» — заверил он.
Телеповар не варит овощи, а запекает в фольге блестящей стороной вовнутрь, так вкус сохранится максимально. В майонез он выжимает мандариновый сок, который дарит сладость салату и увеличивает его аппетитный вкус. Чтобы уменьшить калорийность блюда, майонез можно разбавить на 50 процентов сметаной или несладким йогуртом.
Ингредиенты:
- колбаса— 400 г,
- картофель — 200 г,
- морковь — 200 г,
- маринованные корнишоны — 60 г,
- горошек замороженный — 150 г,
- майонез — 180 г,
- мандарин — 1 шт.,
- яйцо — 4 шт.,
- соль — по вкусу.
Морковку и картофель запекаем, завернув фольгу, посолив и поперчив, смочив растительным маслом. Готовить 45 минут на 180 градусах.
Остудить, очистить, нарубить кубиком. Отварить яйца, нарубить. Огурцы также нарезать кубиком.
Замороженный горошек залить кипятком, оставить на несколько минут и добавить в салат.
Колбасу нарезать средним кубиком. Выдавить из мандарина сок в майонез. Приправить солью, майонезным соусом, размешать.