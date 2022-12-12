«Лучший рецепт!»: Белькович раскрыл секрет вкуснейшего оливье — в майонез он добавил ингредиентов

Саша Белькович на своем YouTube-канале раскрыл поварские фишечки, которые делают его оливье неподражаемым.

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«Это лучший рецепт!» — заверил он.

Телеповар не варит овощи, а запекает в фольге блестящей стороной вовнутрь, так вкус сохранится максимально. В майонез он выжимает мандариновый сок, который дарит сладость салату и увеличивает его аппетитный вкус. Чтобы уменьшить калорийность блюда, майонез можно разбавить на 50 процентов сметаной или несладким йогуртом.

Ингредиенты:

колбаса— 400 г,

картофель — 200 г,

морковь — 200 г,

маринованные корнишоны — 60 г,

горошек замороженный — 150 г,

майонез — 180 г,

мандарин — 1 шт.,

яйцо — 4 шт.,

соль — по вкусу.

Морковку и картофель запекаем, завернув фольгу, посолив и поперчив, смочив растительным маслом. Готовить 45 минут на 180 градусах.

Остудить, очистить, нарубить кубиком. Отварить яйца, нарубить. Огурцы также нарезать кубиком.

Замороженный горошек залить кипятком, оставить на несколько минут и добавить в салат.

Колбасу нарезать средним кубиком. Выдавить из мандарина сок в майонез. Приправить солью, майонезным соусом, размешать.