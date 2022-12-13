На новогодний стол: салат с жареными баклажанами от Бельковича

Салат с жареными баклажанами. Фото: СТС

Салат с жареными баклажанами. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию 98 рублей.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт., 200 г (8 р.),
  • черри-помидоры — 3 шт., 150 г (27 р.),
  • чили-перец мини — 1 шт. (1 р.),
  • кетчуп — 1 ст. ложки 20 г (2 р.),
  • кукурузный крахмал — 30 г (4 р.),
  • растительное масло — 520 мл (39 р.),
  • лимон — ½ шт. (7 р.),
  • мед — 1 ст. ложка 30 г (5 р.),
  • кинза — 2 веточки, 5 г (4 р.),
  • кунжутные семечки — 1 щепотка (1 р.),
  • соль.

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

У баклажана отрезать зеленую часть и нарезать на крупные кусочки.

Добавить к баклажану кетчуп и перемешать.

Фото: СТС

Добавить к баклажану кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.

Отправить баклажан в кипящее растительное масло (500 мл), перемешать шумовкой и через 2 минуты переложить баклажан из масла на тарелку с бумажной салфеткой.

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Заправка: выжать сок ½ лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.

Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.

Фото: СТС

К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить 4 ст. ложками заправки и посолить щепоткой. Все перемешать и переложить на порционную тарелку.

Украсить листиками кинзы и кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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