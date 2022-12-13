На новогодний стол: салат с жареными баклажанами от Бельковича

Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт., 200 г (8 р.),
- черри-помидоры — 3 шт., 150 г (27 р.),
- чили-перец мини — 1 шт. (1 р.),
- кетчуп — 1 ст. ложки 20 г (2 р.),
- кукурузный крахмал — 30 г (4 р.),
- растительное масло — 520 мл (39 р.),
- лимон — ½ шт. (7 р.),
- мед — 1 ст. ложка 30 г (5 р.),
- кинза — 2 веточки, 5 г (4 р.),
- кунжутные семечки — 1 щепотка (1 р.),
- соль.
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
У баклажана отрезать зеленую часть и нарезать на крупные кусочки.
Добавить к баклажану кетчуп и перемешать.
Фото: СТС
Добавить к баклажану кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.
Отправить баклажан в кипящее растительное масло (500 мл), перемешать шумовкой и через 2 минуты переложить баклажан из масла на тарелку с бумажной салфеткой.
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Заправка: выжать сок ½ лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.
Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.
Фото: СТС
К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить 4 ст. ложками заправки и посолить щепоткой. Все перемешать и переложить на порционную тарелку.
Украсить листиками кинзы и кунжутными семечками.
Приятного аппетита!