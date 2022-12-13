На новогодний стол: салат с жареными баклажанами от Бельковича

Добавить к баклажану кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.

Отправить баклажан в кипящее растительное масло (500 мл), перемешать шумовкой и через 2 минуты переложить баклажан из масла на тарелку с бумажной салфеткой.

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Заправка: выжать сок ½ лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.

Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.