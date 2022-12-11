Этот вкус не сравнить ни с чем! Наталия Антонова раскрыла секрет самого нежного итальянского десерта тирамису

Ингредиенты: яйца куриные -6 шт., сливочный сыр «Маскарпоне» - 500 г., сахар - 150 г., печенье «Савоярди» - 250 г., кофе эспрессо - 300 мл, какао-порошок - 1-2 ст. ложки, коньяк - 30-50 г. (по желанию).

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Готовим: варим крепкий эспрессо и оставляем его остужаться. Яйца тщательно моем в теплой воде с мылом. Аккуратно отделяем белки от желтков. Белки убираем пока в холодильник. К желткам добавляем сахар. Взбиваем желтки с сахаром, пока масса не побелеет. Выкладываем взбитые желтки с сахаром в большую емкость, добавляем туда же маскарпоне. Аккуратно перемешиваем желтки с сахаром и маскарпоне лопаткой до однородного состояния. Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков. Выкладываем взбитые белки в массу с желтками и маскарпоне. Теперь миксер использовать нельзя, нужно работать аккуратно, иначе крем может потерять воздушность.