Этот вкус не сравнить ни с чем! Наталия Антонова раскрыла секрет самого нежного итальянского десерта тирамису

Актриса Наталия Антонова обожает баловать домашних вкусной едой, которую готовит собственноручно.
Звезда театра и кино преуспела в кулинарии и кондитерском мастерстве. Наталия Антонова в телеграм-канале на этот рассказала, как готовит традиционный итальянский десерт тирамису.
«Секрет моего самого нежного тирамису - я заменяю кофе на крепкое какао», - уточнила Наталия Антонова.
Ингредиенты: яйца куриные -6 шт., сливочный сыр «Маскарпоне» - 500 г., сахар - 150 г., печенье «Савоярди» - 250 г., кофе эспрессо - 300 мл, какао-порошок - 1-2 ст. ложки, коньяк - 30-50 г. (по желанию).
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Готовим: варим крепкий эспрессо и оставляем его остужаться. Яйца тщательно моем в теплой воде с мылом. Аккуратно отделяем белки от желтков. Белки убираем пока в холодильник. К желткам добавляем сахар. Взбиваем желтки с сахаром, пока масса не побелеет. Выкладываем взбитые желтки с сахаром в большую емкость, добавляем туда же маскарпоне. Аккуратно перемешиваем желтки с сахаром и маскарпоне лопаткой до однородного состояния. Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков. Выкладываем взбитые белки в массу с желтками и маскарпоне. Теперь миксер использовать нельзя, нужно работать аккуратно, иначе крем может потерять воздушность.
При помощи лопатки перемешиваем крем круговыми движениями снизу вверх, то есть поднимаем крем со дна посуды наверх. Не нужно спешить, делайте все очень аккуратно, нам нужно сохранить весь воздух, находящийся во взбитых белках. Получился нежный крем. Остывший кофе наливаем в посуду с плоским дном, в которую помещается палочка «Савоярди». Небольшой пластиковый контейнер очень хорошо здесь подойдет. Если вы делаете тирамису с коньяком, то добавляем коньяк в кофе. Каждую палочку «Савоярди» погружаем в кофе и сразу вытаскиваем. Пропитанные кофе палочки выкладываем на дно формы. Сверху на слой «Савоярди» выкладываем примерно половину крема, разравниваем. Поверх крема выкладываем второй слой пропитанного кофе печенья. И снова сверху крем. Отправляем в холодильник на 12 часов. Приятного аппетита!