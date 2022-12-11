Вкуснейший ягодный пирог к Новому году: Наталия Антонова готовит его быстро и украшает орехами – рецепт актрисы

Ягодный пирог

Ягодный пирог. Фото: Global Look Press

Наталия Антонова рассказала, как вкусно накормить всю семью.

Впереди долгие новогодние каникулы, когда все семейство будет дома. Чем баловать? Попробуйте приготовить ягодный пирог. Рецептом десерта, который состоит из довольно простых ингредиентов поделилась актриса и отменный кулинар Наталия Антонова.

Ингредиенты: 2 яйца, 7 ст. лож. сахара, 8 ст. лож. растительного масла, 100 мл молока, 250 гр. муки, 10 гр. разрыхлителя, щепотка соли, 300 гр. мороженных ягод любых. У меня смородина и брусника. Сверху украсила половинками грецких орехов. Сливочное масло для смазывания формы.

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Готовим: смешать миксером, без фанатизма все ингредиенты, по порядку, как они написаны в рецепте. Добавить промытые ягоды в тесто, смазать форму сливочным маслом, вылить тесто в форму, разравнять, украсить сверху орешками, выпекать 35-40 минут, при температуре 180 градусов, проверить готовность шпажкой, верх должен зарумяниться. Приятного аппетита!

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