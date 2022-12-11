Вкуснейший ягодный пирог к Новому году: Наталия Антонова готовит его быстро и украшает орехами – рецепт актрисы

Впереди долгие новогодние каникулы, когда все семейство будет дома. Чем баловать? Попробуйте приготовить ягодный пирог. Рецептом десерта, который состоит из довольно простых ингредиентов поделилась актриса и отменный кулинар Наталия Антонова.

Ингредиенты: 2 яйца, 7 ст. лож. сахара, 8 ст. лож. растительного масла, 100 мл молока, 250 гр. муки, 10 гр. разрыхлителя, щепотка соли, 300 гр. мороженных ягод любых. У меня смородина и брусника. Сверху украсила половинками грецких орехов. Сливочное масло для смазывания формы.

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