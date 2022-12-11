Вкуснейшие пельмешки к Новому году! Как их вкусно запечь в духовке со сметанкой – Емельяненко

Пельмени – традиционное новогоднее блюдо у россиян. Чтобы подать его к столу с особым шиком шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко посоветовал положить их в горшочки и запечь в сметане с грибочками.

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«Рецепт очень простой, доступный», - сказал Емельяненко.

Ингредиенты:

Пельмени

Шампиньоны (мелкие)

Томаты

Зеленый лук

Сметана

Укроп

Лавровый лист

Соль

Перец

Пельмени в сыром виде положить в горшочек, добавить кусочки томатов, грибы и мелко нарезанный зеленый лук.

Бросить лавровый лист, положить несколько столовых ложек сметаны. По вкусу посолить, поперчить, налить небольшое количество воды.

Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Перед подачей на стол пельмешки посыпать укропом.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».