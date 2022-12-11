Вкуснейшие пельмешки к Новому году! Как их вкусно запечь в духовке со сметанкой – Емельяненко

Пельмени – традиционное новогоднее блюдо у россиян. Чтобы подать его к столу с особым шиком шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко посоветовал положить их в горшочки и запечь в сметане с грибочками.
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«Рецепт очень простой, доступный», - сказал Емельяненко.
Ингредиенты:
- Пельмени
- Шампиньоны (мелкие)
- Томаты
- Зеленый лук
- Сметана
- Укроп
- Лавровый лист
- Соль
- Перец
Пельмени в сыром виде положить в горшочек, добавить кусочки томатов, грибы и мелко нарезанный зеленый лук.
Бросить лавровый лист, положить несколько столовых ложек сметаны. По вкусу посолить, поперчить, налить небольшое количество воды.
Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Перед подачей на стол пельмешки посыпать укропом.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».