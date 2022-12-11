Вкуснейшие пельмешки к Новому году! Как их вкусно запечь в духовке со сметанкой – Емельяненко

Пельмени от Емельяненко.

Пельмени от Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Шеф-повар для аромата кладет в блюдо грибочки.

Пельмени – традиционное новогоднее блюдо у россиян. Чтобы подать его к столу с особым шиком шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко посоветовал положить их в горшочки и запечь в сметане с грибочками.

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«Рецепт очень простой, доступный», - сказал Емельяненко.

Ингредиенты:

  • Пельмени
  • Шампиньоны (мелкие)
  • Томаты
  • Зеленый лук
  • Сметана
  • Укроп
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Перец

Пельмени в сыром виде положить в горшочек, добавить кусочки томатов, грибы и мелко нарезанный зеленый лук.

Бросить лавровый лист, положить несколько столовых ложек сметаны. По вкусу посолить, поперчить, налить небольшое количество воды.

Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Перед подачей на стол пельмешки посыпать укропом.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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