Как вкусно и ароматно потушить красную капусту: Лазерсон добавляет немного меда

Известный повар и ведущий Илья Лазерсон поделился очень простым и вкусным рецептом тушеной капусты.
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Она крайне хороша с птицей, особенно с уткой в качестве гарнира, ну а вегетарианцы и худеющие оценят ее в качестве самостоятельного блюда.
«Капусту нашинковать, слегка обжарить, добавить немного красного вина (любого), сахар, мед, уксус и томить до сильного размягчения», — рассказал Илья Лазерсон в своем телеграме.
Как видим — проще не бывает!
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»
Красная капуста. Фото: Telegram-канал «Зона Лазерсона»