Как вкусно и ароматно потушить красную капусту: Лазерсон добавляет немного меда

Красная капуста.

Красная капуста. Фото: Global Look Press

Такой гарнир отлично подойдет к птице.

Известный повар и ведущий Илья Лазерсон поделился очень простым и вкусным рецептом тушеной капусты.

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Она крайне хороша с птицей, особенно с уткой в качестве гарнира, ну а вегетарианцы и худеющие оценят ее в качестве самостоятельного блюда.

«Капусту нашинковать, слегка обжарить, добавить немного красного вина (любого), сахар, мед, уксус и томить до сильного размягчения», — рассказал Илья Лазерсон в своем телеграме.

Как видим — проще не бывает!

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

Красная капуста. Фото: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

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