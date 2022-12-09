Как вкусно и ароматно потушить красную капусту: Лазерсон добавляет немного меда

Известный повар и ведущий Илья Лазерсон поделился очень простым и вкусным рецептом тушеной капусты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Она крайне хороша с птицей, особенно с уткой в качестве гарнира, ну а вегетарианцы и худеющие оценят ее в качестве самостоятельного блюда.