Новогодняя закуска: фаршированные яйца от Бельковича

Фаршированные яйца. Фото: СТС

Фаршированные яйца. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на 10 порций 323 рублей.

Ингредиенты:

  • Яйца 10 шт. (60 р.)
  • Скумбрия холодного копчения 1 тушка (100 р.)
  • Сливочный сыр 2 ст. ложки (17 р.)
  • Зеленый лук 5 перьев (6 р.)
  • Красная икра 20 г (136 р.)
  • Сметана 1 ст. ложка (4 р.)

Итого: 10 фаршированных яиц = 323 р., 1 порция (5 фаршированных половинок) = 80 р.

Приготовление:

Отварить яйца вкрутую, аккуратно опустить яйца в кастрюлю с водой и после закипания, убавить огонь до минимума и варить около 10 минут.

Когда яйца сварятся, слить кипяток и опустить в холодную воду.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка».

Каждое яйцо разрезать пополам. Вытащить желтки и переложить в отдельную миску.

У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.

Совет от шефа: «Одной скумбрии хватит, чтобы фаршировать 10 яиц. В нашем случае на 5 яиц хватит 1 спинки скумбрии».

Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.

Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.

Фото: СТС

Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.

Каждую половинку яйца фаршировать начинкой.

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Фаршированные яйца переложить на праздничную тарелку.

Украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.

Приятного аппетита!

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