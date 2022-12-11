Новогодняя закуска: фаршированные яйца от Бельковича

Ингредиенты:
- Яйца 10 шт. (60 р.)
- Скумбрия холодного копчения 1 тушка (100 р.)
- Сливочный сыр 2 ст. ложки (17 р.)
- Зеленый лук 5 перьев (6 р.)
- Красная икра 20 г (136 р.)
- Сметана 1 ст. ложка (4 р.)
Итого: 10 фаршированных яиц = 323 р., 1 порция (5 фаршированных половинок) = 80 р.
Приготовление:
Отварить яйца вкрутую, аккуратно опустить яйца в кастрюлю с водой и после закипания, убавить огонь до минимума и варить около 10 минут.
Когда яйца сварятся, слить кипяток и опустить в холодную воду.
Фото: СТС
Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка».
Каждое яйцо разрезать пополам. Вытащить желтки и переложить в отдельную миску.
У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.
Совет от шефа: «Одной скумбрии хватит, чтобы фаршировать 10 яиц. В нашем случае на 5 яиц хватит 1 спинки скумбрии».
Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.
Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.
Фото: СТС
Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.
Каждую половинку яйца фаршировать начинкой.
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Фаршированные яйца переложить на праздничную тарелку.
Украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.
Приятного аппетита!