Новогодняя закуска: фаршированные яйца от Бельковича

Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка».

Каждое яйцо разрезать пополам. Вытащить желтки и переложить в отдельную миску.

У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.

Совет от шефа: «Одной скумбрии хватит, чтобы фаршировать 10 яиц. В нашем случае на 5 яиц хватит 1 спинки скумбрии».

Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.

Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.