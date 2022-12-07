Рецепт для ленивых: как приготовить картошку с беконом для новогоднего стола за считаные минуты

Как приготовить картошку для праздника. Фото: Global Look Press

Понадобятся самые простые продукты.

Как приготовить картошку так, чтобы это блюдо можно было поставить на новогодний стол? Секретным рецептом поделилась Ольга Матвей на своем YouTube-канале.

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В качестве ингредиентов понадобится

  • 10 мелких картофелин;
  • 10 кусочков бекона;
  • соль;
  • перец;
  • лавровый лист;
  • розмарин;
  • 30 граммов сливочного масла;
  • 40 граммов растительного масла;
  • 40 граммов йогурта и сметаны;
  • чеснок;
  • итальянские травы;
  • зелень.

Способ приготовления

В кипящую воду отправить очищенный картофель, ветку розмарина, лавровый лист, смесь перцев и соль. Бекон смазать сливочным маслом и завернуть в него картошку, закрепить кусочки мяса деревянной зубочисткой.

Блюдо для духовки смазать растительным маслом и выложить картофель, посолить и поперчить. Посуду нужно обернуть фольгой и отправить блюдо на 20 минут в печь, разогретую на 160-170 градусов.

В миску вылить йогурт и сметану, перемешать, чтобы была однородная масса. Далее нужно выдавить чеснок и добавить итальянские травы, а также чуть-чуть соли и перца, зелени.

Приятного аппетита!

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