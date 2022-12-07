Рецепт для ленивых: как приготовить картошку с беконом для новогоднего стола за считаные минуты

Как приготовить картошку так, чтобы это блюдо можно было поставить на новогодний стол? Секретным рецептом поделилась Ольга Матвей на своем YouTube-канале.

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В качестве ингредиентов понадобится