Рецепт для ленивых: как приготовить картошку с беконом для новогоднего стола за считаные минуты

Как приготовить картошку так, чтобы это блюдо можно было поставить на новогодний стол? Секретным рецептом поделилась Ольга Матвей на своем YouTube-канале.
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В качестве ингредиентов понадобится
- 10 мелких картофелин;
- 10 кусочков бекона;
- соль;
- перец;
- лавровый лист;
- розмарин;
- 30 граммов сливочного масла;
- 40 граммов растительного масла;
- 40 граммов йогурта и сметаны;
- чеснок;
- итальянские травы;
- зелень.
Способ приготовления
В кипящую воду отправить очищенный картофель, ветку розмарина, лавровый лист, смесь перцев и соль. Бекон смазать сливочным маслом и завернуть в него картошку, закрепить кусочки мяса деревянной зубочисткой.
Блюдо для духовки смазать растительным маслом и выложить картофель, посолить и поперчить. Посуду нужно обернуть фольгой и отправить блюдо на 20 минут в печь, разогретую на 160-170 градусов.
В миску вылить йогурт и сметану, перемешать, чтобы была однородная масса. Далее нужно выдавить чеснок и добавить итальянские травы, а также чуть-чуть соли и перца, зелени.
Приятного аппетита!