Салатик под игристое: новая порция новогодних рецептов

НАДО (на большое общее блюдо): 4 свеклы · 2 морковки · 400 г куриного филе · 100 г чернослива · 150 г очищенных грецких орехов · 50 г твердого сыра · 3 зубчика чеснока · 200 г майонеза · 30 мл растительного масла для жарки · соль · перец · немного укропа и зерен граната для украшения · 1 вареное яйцо.

ГОТОВИМ:

1. Отвариваем свеклу, морковь и остужаем. Натираем на крупной терке в разные миски.

2. Куриное филе режем некрупными кусочками, жарим на масле до готовности (около 10 минут), солим, перчим. Выкладываем на бумажное полотенце.

3. Орехи прогреваем на сухой сковороде, затем давим скалкой в крошку (можно и в блендере, но не в пыль).

4. Чернослив моем, если он жесткий, замачиваем в горячей воде на 10 минут. Удаляем косточки, если они есть, и режем мелкими кусочками.

5. Сыр натираем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс.

6. Собираем салат на сервировочном блюде: половина свеклы и соль, курица, орехи, майонез, морковь, сыр, майонез, чернослив,

майонез, свекла с чесноком. Убираем в холодильник на пару часов.

7. Перед подачей посыпаем тертым желтком, формируем елочку из укропа, украшаем зернами граната.

Ведерко свежих овощей