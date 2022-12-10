Салатик под игристое: новая порция новогодних рецептов

Салат из овощей с лососем, креветками и малиной
Сельдь под шубой и оливье вы по-любому сделаете, иначе гости вам этого не простят. Задача же этого низкокалорийного салата - внести ноту изыска в гамму новогоднего ужина. При желании его можно сервировать в порционных креманках.
НАДО (на 2 порции): 100 г свежей малины · 150 г слабосоленого лосося · 10 крупных креветок · 1 красная луковица · 10 помидорок черри · 1 стебель сельдерея · упаковка микса салатной зелени · 1 свежий огурец. Заправка: 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка сока лимона · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 1 ч. ложка меда · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Рыбные слайсы режем крупными кусочками, лук - полукольцами, черри - на половинки, сельдерей и огурец шинкуем соломкой.
2. В миске взбиваем оливковое масло с горчицей, медом и лимонным соком.
3. В салатник выкладываем овощи, салатный микс, креветки и кусочки лосося. Солим, перчим, поливаем заправкой. Не перемешиваем. Украшаем малиной. Подаем с поджаренными ломтиками багета.
Свекольный салат с курицей, черносливом и орехами
Фото: Shutterstock
НАДО (на большое общее блюдо): 4 свеклы · 2 морковки · 400 г куриного филе · 100 г чернослива · 150 г очищенных грецких орехов · 50 г твердого сыра · 3 зубчика чеснока · 200 г майонеза · 30 мл растительного масла для жарки · соль · перец · немного укропа и зерен граната для украшения · 1 вареное яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем свеклу, морковь и остужаем. Натираем на крупной терке в разные миски.
2. Куриное филе режем некрупными кусочками, жарим на масле до готовности (около 10 минут), солим, перчим. Выкладываем на бумажное полотенце.
3. Орехи прогреваем на сухой сковороде, затем давим скалкой в крошку (можно и в блендере, но не в пыль).
4. Чернослив моем, если он жесткий, замачиваем в горячей воде на 10 минут. Удаляем косточки, если они есть, и режем мелкими кусочками.
5. Сыр натираем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс.
6. Собираем салат на сервировочном блюде: половина свеклы и соль, курица, орехи, майонез, морковь, сыр, майонез, чернослив,
майонез, свекла с чесноком. Убираем в холодильник на пару часов.
7. Перед подачей посыпаем тертым желтком, формируем елочку из укропа, украшаем зернами граната.
Ведерко свежих овощей
Фото: Shutterstock
Это даже не блюдо, а концепция. Новогодняя ночь длинная, не всегда следует закусывать сытными блюдами, чтобы не сетовать потом на лишние килограммы. Иногда можно обойтись небольшой порцией сырых овощей - нарезкой из моркови, сельдерея, сладкого перца, огурца, томатов черри. Подайте их в стопках, маленьких стаканчиках или таких вот забавных банкетных ведерках. На донышко можно плеснуть чайную ложку чесночно-сметанного соуса. Такой «салат» и выглядит прекрасно, и приготовить его можно за 10 минут.
Сырная шишка
Фото: Shutterstock
Креативная праздничная подача практически любого сытного салата.
НАДО (на 2 большие шишки): 0,5 кг копченой или отварной куриной грудки · банка кукурузы · банка консервированных шампиньонов · 300 г картофеля · 200 г грецких орехов · 200 г миндаля · 4 яйца · 150 г твердого сыра · 150 г маринованных огурцов · 20 г сливочного масла · 1 луковица · 0,4 л майонеза · укроп или розмарин для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем картофель в мундире, морковь, яйца.
2. Курицу режем мелкими кубиками, яйца и отварные овощи натираем на крупной терке.
3. Сыр мелко натираем.
4. Лук мелко шинкуем, огурцы режем мелкими кубиками. Лук обжариваем на сливочном масле.
5. Грецкие орехи поджариваем на сухой сковороде и измельчаем в блендере.
6. Все, кроме миндаля и сыра, кладем в одну миску, добавляем кукурузу и грибы. Сдабриваем майонезом.
7. Выкладываем массу на блюдо, формируя два шишкообразных овала.
8. Тертый сыр смешиваем с небольшим количеством майонеза и смазываем этой смесью шишки.
9. Втыкая миндаль немного под углом, формируем чешуйки шишек. Убираем в холодильник на час. Перед подачей украшаем веточками укропа или розмарина, имитируя еловые веточки.
*Рецепты праздничных закусок см. в прошлом номере и на сайте teleprogramma.pro.
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