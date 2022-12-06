Как приготовить арабский плов «Кабса» с курицей по рецепту Бельковича

Добавить томатную пасту. Пассеровать 1 минуту, после чего отправить в кастрюлю куриные голени.

Очищенные томаты в собственном соку мелко нарезать и вместе с небольшим количеством соуса из банки отправить в кастрюлю. Через 2 минуты влить воду и подсолить. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне 15—20 минут.

Курицу достать из бульона и положить в форму для запекания.