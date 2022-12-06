Как приготовить арабский плов «Кабса» с курицей по рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Рис среднезерный 600 г (77 р.)
- Голень куриная 6 шт. (152 р.)
- Лук репчатый 1,5 шт. (3 р.)
- Томаты в собственном соку 100 г (23 р.)
- Подсолнечное масло 50 мл (6 р.)
- Перец чили крупный 1 шт. (12 р.)
- Томатная паста 2 ч. ложки (6 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (4 р.)
- Финики 3 шт. (13 р.)
- Лавровый лист 3 шт. (1 р.)
- Палочка корицы 1 шт. (17 р.)
- Паприка копченая 1 ч. ложка (11 р.)
- Куркума 1 ч. ложка (2 р.)
- Сумах 1 ч. ложка (6 р.)
- Кардамон целый ½ ч. ложки (34 р.)
- Гвоздика молотая ¼ ч. ложки (5 р.)
- Перец черный молотый ½ ч. ложки
- Соль 2 щепотки
- Вода 1 л
- Для курицы:
- Подсолнечное масло 30 мл (4 р.)
- Чеснок сушеный 1 ч. ложка (11 р.)
- Паприка копченая 1 ч. ложка (11 р.)
- Куркума 1 ч. ложка (3 р.)
- Подача:
- Лайм 1 шт. (30 р.)
- Кинза 10 г (6 р.)
- Йогурт 2 ч. ложки
Итого: 6 порций = 437 р., 1 порция = 73 р.
Приготовление:
Лук нарезать мелким кубиком, чеснок — тонкими слайсами. Обжарить в кастрюле на подсолнечном масле (50 мл).
Отправить в кастрюлю палочку корицы, лавровый лист, кардамон, черный перец, гвоздику, копченую паприку (1 ч. ложку), куркуму (1 ч. ложку) и сумах. Перемешать и обжарить 1—2 минуты, чтобы раскрылся вкус специй.
Фото: СТС
Добавить томатную пасту. Пассеровать 1 минуту, после чего отправить в кастрюлю куриные голени.
Очищенные томаты в собственном соку мелко нарезать и вместе с небольшим количеством соуса из банки отправить в кастрюлю. Через 2 минуты влить воду и подсолить. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне 15—20 минут.
Курицу достать из бульона и положить в форму для запекания.
Фото: СТС
В подсолнечное масло (30 мл) добавить копченую паприку, куркуму и сушеный молотый чеснок (по 1 ч. ложке). Перемешать и смазать этим маслом куриные голени.
Отправить курицу на 10 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
Рис отправить в куриный бульон со специями. Добавить финики и перец чили. Готовить под крышкой на медленном огне 15 минут. Готовому рису дать настояться.
Рис переложить на большую тарелку. Сверху выложить куриные голени и перец чили. Сбрызнуть соком лайма и украсить кинзой. При подаче на порционную тарелку выложить йогурт.
Приятного аппетита!