Так придумал Оливье: вот самый правильный рецепт новогоднего салата

Люсьен Оливье - французский повар, который придумал в XIX веке салат, который стал самым популярным новогодним блюдом в России. Однако оливье XIX века и оливье XXI века — два совершенно разных блюда.

Изначально, в салат входили жареные рябчики, вареные раковые шейки, домашний соус провансаль, смешанный с соусом соя-кабуль, рассыпчатый отварной картофель, листья зеленого салата, оливки, свежие огурцы, трюфели, нарезанные тонкими пластинками, а также кубики ланспика — густого мясного бульона желеобразной консистенции.

Оливье также мог добавить в салат телятину или даже рыбу. Но при условии, если вы не будете класть рябчиков.

Если выполнить рецепт французского повара, то салат получатся дорогим по цене. Поэтому в России блюдо упростили.

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