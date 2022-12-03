Как приготовить вкусный гарнир к новогоднему столу

На новогоднем столе даже гарнир хочется видеть не совсем обычным. Фуд-блогер Юлия Николаенко предложила приготовить вкусный картофель со специями. Приятного аппетита и с наступающим!
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Гарнир к новогоднему столу. Фото: Teleprogramma.pro
На новогоднем столе даже гарнир хочется видеть не совсем обычным. Фуд-блогер Юлия Николаенко предложила приготовить вкусный картофель со специями. Приятного аппетита и с наступающим!
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