Как приготовить вкусный гарнир к новогоднему столу

Гарнир к новогоднему столу

Гарнир к новогоднему столу. Фото: Teleprogramma.pro

Так вы картофель еще не готовили!

На новогоднем столе даже гарнир хочется видеть не совсем обычным. Фуд-блогер Юлия Николаенко предложила приготовить вкусный картофель со специями. Приятного аппетита и с наступающим!

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