«Ароматное, простое и полезное»: как приготовить морковное ПП-печенье, рассказала Наталия Антонова

Актриса Наталия Антонова обожает готовить. Между съемками, репетициями, выступлениями и гастролями звезда радует близких домашней выпечкой. Для себя же Наталия Антонова готовит ПП-блюда.

Рецептом одного из них актриса поделилась в своем телеграм-канале в первый день зимы. Это морковное печенье.

«Морковное печенье ПП, ароматное, простое и полезное», - отметила Наталия Антонова.

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