«Ароматное, простое и полезное»: как приготовить морковное ПП-печенье, рассказала Наталия Антонова

Морковь нарезанная на тарелочке

Морковь нарезанная на тарелочке. Фото: Global Look Press

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом необычной домашней выпечки.

Актриса Наталия Антонова обожает готовить. Между съемками, репетициями, выступлениями и гастролями звезда радует близких домашней выпечкой. Для себя же Наталия Антонова готовит ПП-блюда.

Рецептом одного из них актриса поделилась в своем телеграм-канале в первый день зимы. Это морковное печенье.

«Морковное печенье ПП, ароматное, простое и полезное», - отметила Наталия Антонова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Морковное печенье от Наталии Антоновой. Фото: соцсети

Ингредиенты: морковь тертая - 250 гр., сахар - 70 - 100 гр., мука цельнозерновая - 350 гр., изюм - 100 гр., любые орешки или сухофрукты по вкусу, разрыхлитель - 10 гр., масло растительное, любое - 80 мл, корица, соль, ванилин - по вкусу.

Готовим: все ингредиенты смешать, сформировать шарики и отправить в разогретую духовку на 25 минут. Приятного аппетита!

Читайте также