Фирменный бутерброд с красной рыбой от Бельковича

Припущенную рыбу без кожи переложить в миску и размять вилкой.

Слабосоленую форель и тимьян мелко нарубить и добавить к припущенной рыбе.

В миску с ингредиентами натереть цедру апельсина, поперчить. Добавить мелко нарубленные каперсы (1 ч. ложка) и перемешать.

Добавить плавленый сыр и перемешать. Убрать в холодильник на 10 минут.