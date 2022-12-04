Фирменный бутерброд с красной рыбой от Бельковича

Ингредиенты:
- Лосось сырой 150 г (234 р.)
- Форель слабосоленая 50 г (95 р.)
- Сыр плавленый 50 г (25 р.)
- Апельсин (цедра) ¼ шт. (5 р.)
- Багет традиционный ½ шт. (16 р.)
- Тимьян свежий 5 г (17 р.)
- Каперсы 1 ч. ложка (5 р.)
- Оливковое масло 10 мл (5 р.)
- Вода 100 мл
- Перец
- Подача:
- Редис 1 шт. (4 р.)
- Каперсы 1 ч. ложка (5 р.)
- Укроп 5 г (3 р.)
- Декор:
- Редис 3 шт.
Итого: 10 бутербродов = 414 р., 1 бутерброд = 41 р.
Приготовление:
Кусок сырой рыбы отправить на сковородку с небольшим количеством воды. Накрыть крышкой, довести до кипения и готовить на медленном огне 5 минут.
Фото: СТС
Припущенную рыбу без кожи переложить в миску и размять вилкой.
Слабосоленую форель и тимьян мелко нарубить и добавить к припущенной рыбе.
В миску с ингредиентами натереть цедру апельсина, поперчить. Добавить мелко нарубленные каперсы (1 ч. ложка) и перемешать.
Добавить плавленый сыр и перемешать. Убрать в холодильник на 10 минут.
Фото: СТС
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Ломтики багета обжарить на оливковом масле.
Выложить охлажденный риет на ломтики багета.
На бутерброды выложить каперсы (1 ч. ложка), листья укропа и редис (1 шт.), нарезанный мелкой соломкой. Между бутербродами в качестве украшения выложить как целый, так и разрезанный пополам редис (3 шт.).
Приятного аппетита!