А вы всегда делали не так! Наталия Антонова рассказала, как готовит апельсиновое печенье с трещинками

Поклонники звезды театра и кино Наталии Антоновой знают ее не только, как прекрасную актрису, но еще и как фуд-блогера. В своих социальных сетях Наталия Антонова часто делится рецептом фирменных домашних блюд.

Каждый из них проверен звездой лично, ведь она много и с удовольствием готовит для своей семьи.

На этот раз Наталия Антонова раскрыла секрет приготовления домашнего апельсинового печенья с трещинками.

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