А вы всегда делали не так! Наталия Антонова рассказала, как готовит апельсиновое печенье с трещинками

Поклонники звезды театра и кино Наталии Антоновой знают ее не только, как прекрасную актрису, но еще и как фуд-блогера. В своих социальных сетях Наталия Антонова часто делится рецептом фирменных домашних блюд.
Каждый из них проверен звездой лично, ведь она много и с удовольствием готовит для своей семьи.
На этот раз Наталия Антонова раскрыла секрет приготовления домашнего апельсинового печенья с трещинками.
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Ингредиенты: цедра 1 апельсина, сахар - 120 гр, сливочное масло - 100 гр, яйцо - 1 шт С1, сок апельсина - 30 мл, мука - 250 гр, разрыхлитель - 5 гр, соль - 2 гр.
Для обваливания: сахар - 2 ст.л., сахарная пудра - 2 ст.л.
Готовим: натереть цедру одного апельсина и соединить ее с сахаром. Хорошо перемешать лопаткой. Добавить к сахару масло комнатной температуры. Теперь яйцо и апельсиновый сок. Перемешать миксером. Всыпать муку и разрыхлитель. Вмешать муку миксером на минимальной скорости. Готовое тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 40 минут.
Формируем печенья с помощью ложки. Шарик сначала опускаем в сахар, а затем хорошо обваливаем в сахарной пудре.
Выпекаем в заранее разогретой духовке 180° около 15-18 минут для больших печений или 12-15 минут - для маленьких. Приятного аппетита!