Салат «Мимоза» придумали в СССР: вот самый правильный рецепт

Известный новогодний салат «Мимоза» придумали в Советском Союзе, в 70-е годы. В классическом виде этого блюда было ровно девять слоев. Сейчас же кулинары его переделали, какие-то продукты заменили.

Так вот, изначально в «Мимозу» не клали картошку и морковь. Туда шли яйца, рыбные консервы, лук, сливочное масло, майонез и сыр.

Первым слоем шли тертые на крупной терке яичные белки. Далее — майонез. Третий слой — тертый сыр, четвертый — рыбная консерва, потом лук и снова майонез.

Седьмой слой — тертое сливочное масло, восьмой — майонез. Девятым слоем идут тертые на мелкой терке яичные желтки. Салат готов!

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