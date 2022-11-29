Солить в конце: сколько часов надо варить холодец

Ни один новогодний стол, как правило, не обходится без холодца. Но чтобы приготовить это блюдо вкусным - надо знать немало секретов.

Для того, чтобы холодец застыл без желатина - надо варить вместе с мясом свиные ножки или говяжьи головы. То есть на пару ножек весом примерно 700 грамм возьмите не больше 1,5 кг других мясных частей. Тогда пропорции будут правильными.

Еще важный момент: бульон не должен кипеть, поставьте кастрюлю на маленький огонь. И варим в общей сложности от 8 до 9 часов. Чем дольше, тем более насыщенным получится вкус холодца и крепче консистенция.

И да, солить холодец надо строго в самом конце!

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