Простые идеи эффектных закусок к новогоднему столу

Сырные шарики с беконом и орехами

НАДО (на 18 шариков): 250 г творожного сыра · 120 г твердого сыра · 150 г бекона · 30 г любых орехов, печенье «соломка» · 2 пера зеленого лука или веточка петрушки · 1 ч. ложка чесночного порошка · 1 ч. ложка копченой паприки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Бекон жарим на сковороде без масла с двух сторон до хрусткости (примерно по 4 минуты) и промокаем бумажным полотенцем. Даем остыть.

2. Смешиваем сливочный сыр, тертый твердый сыр, чеснок,

паприку, соль и перец.

3. Бекон рубим в крупную крошку, зелень мелко режем. Орехи поджариваем на сухой сковороде и рубим в крошку (не в пыль, поэтому лучше без блендера). Смешиваем бекон, орехи и зелень.

4. Формируем из сырной смеси шарики одинакового размера (в идеале взвесить смесь и рассчитать вес одного шарика) и обваливаем в беконно-ореховой смеси.

5. Аккуратно вонзаем в каждый шарик недлинную соломку и убираем в холодильник.

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