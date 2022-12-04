Простые идеи эффектных закусок к новогоднему столу

Сырные шарики с беконом и орехами
НАДО (на 18 шариков): 250 г творожного сыра · 120 г твердого сыра · 150 г бекона · 30 г любых орехов, печенье «соломка» · 2 пера зеленого лука или веточка петрушки · 1 ч. ложка чесночного порошка · 1 ч. ложка копченой паприки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Бекон жарим на сковороде без масла с двух сторон до хрусткости (примерно по 4 минуты) и промокаем бумажным полотенцем. Даем остыть.
2. Смешиваем сливочный сыр, тертый твердый сыр, чеснок,
паприку, соль и перец.
3. Бекон рубим в крупную крошку, зелень мелко режем. Орехи поджариваем на сухой сковороде и рубим в крошку (не в пыль, поэтому лучше без блендера). Смешиваем бекон, орехи и зелень.
4. Формируем из сырной смеси шарики одинакового размера (в идеале взвесить смесь и рассчитать вес одного шарика) и обваливаем в беконно-ореховой смеси.
5. Аккуратно вонзаем в каждый шарик недлинную соломку и убираем в холодильник.
Канапе с красной икрой
Фото: Shutterstock
НАДО: (на общее блюдо): баночка икры · 1 - 2 пачки подходящих крекеров (лучше круглой формы) · 200 г любого сливочного сыра (кремчиз, филадельфия, маскарпоне и др.) · микрозелень (или петрушка, зеленый базилик) · кондитерский мешок с фигурной насадкой.
ГОТОВИМ:
1. Сыр перекладываем в кондитерский мешок. Выдавливаем на крекер понемногу.
2. Поверх сыра ложкой аккуратно выкладываем икру и украшаем микрозеленью (если у вас петрушка или базилик, не переборщите - достаточно одного маленького листика).
Салат-коктейль с креветками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 400 г неочищенных креветок (или 100 г очищенных) · 3 яйца · 2 ст. ложки майонеза · 2 ст. ложки сметаны · 2 ст. ложки кетчупа · 1/2 стакана томатного сока · веточка петрушки · половинка лимона · соль.
ГОТОВИМ:
1. Креветки варим в соленой и подкисленной лимонным соком воде 5 минут. Чистим, у четырех самых красивых оставив хвостики. Очищенные целиком раскладываем по стаканам.
2. Яйца отвариваем и чистим. Белки мелко шинкуем.
3. Смешиваем майонез, сметану, томатный соус и белки. Если соус чересчур густой,
доводим до нужной консистенции томатным соком.
4. Заливаем креветки в стаканах соусом. Желтки натираем на мелкой терке и посыпаем коктейль сверху.
5. Выкладываем сверху неочищенную креветку. Завершаем композицию маленьким листиком петрушки. До подачи выдерживаем в холодильнике.
Крекеры со свекольным песто и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на общее блюдо): 200 г круглых соленых крекеров · 1 крупная свекла · 2 зубчика чеснока · 40 г грецких орехов · 20 г кедровых орешков · 2 веточки петрушки · 4 веточки укропа · 1 ст. ложка оливкового масла · 1/2 ч. ложки лимонного сока · 1/2 ч. ложки соли · 100 г сыра тет де муан*.
ГОТОВИМ:
1. Промытую свеклу варим в подсоленной воде 30 - 40 минут до готов-
ности. Остужаем в холодной воде, чистим, натираем на мелкой терке.
2. Орехи поджариваем на сухой сковороде, измельчаем в блендере.
3. Зелень моем, сушим, очень мелко шинкуем. Чеснок пропускаем через
пресс.
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4. Смешиваем свеклу, чеснок, грецкие орехи и зелень.
Солим, еще раз перемешиваем.
5. На крекеры выкладываем свекольный песто, кусочек сыра, рядом кладем несколько кедровых орешков, украшаем небольшим количеством зелени.
*Французский твердый сыр, который в магазине режут тонкой кудрявой стружкой. Конечно, его можно заменить любым другим твердых сортов.