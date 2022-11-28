Будут сочные и нежные: что добавляют в котлеты опытные кулинары

Приготовить вкусные котлеты могут не все. Блюдо хоть и кажется легким, но содержит массу секретов в приготовлении.

Опытные кулинары утверждают, что котлеты получатся невероятно вкусными, если в фарш добавить немного сахара. Сладкими они чувствоваться не будут, зато получатся насыщенными, сочными и нежными.

Но класть его нужно в строгих пропорциях: на один килограмм фарша — одну столовую ложку сахара. Иначе вы рискуете испортить блюдо.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».